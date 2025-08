Nach Feuer in Café ermittelt Polizei wegen versuchten Mordes

Nach einem Feuer in einem Café in Frankfurt ermittelt die Polizei gegen einen 15 Jahre alten Verdächtigen wegen versuchten Mordes. Der Jugendliche soll am frühen Dienstagmorgen einen brennenden Gegenstand durch die Eingangstür in das Lokal geworfen haben, wie das Polizeipräsidium am Mittwoch mitteilte.

Zu dem Zeitpunkt hätten sich mindestens fünf Personen in dem Café aufgehalten, darunter der Betreiber. Teile des Innenraums gerieten den Angaben zufolge in Brand. Alle Menschen in dem Lokal hätten sich ins Freie retten können, teilte die Polizei mit. Der 15-Jährige sei zunächst geflüchtet, inzwischen aber gefasst worden.