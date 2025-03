Mann nach Angriff in Hanau in Untersuchungshaft

Wegen eines gewalttätigen Angriffs in einer Wohnung in Hanau sitzt ein 27 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft. Er soll nach Angaben der Ermittler am Donnerstagmorgen einen 35 Jahre alten Mann mutmaßlich mit einem Messer im Brustbereich verletzt haben. Der Verdächtige wurde wenige Minuten danach festgenommen. Das Motiv für die Tat ist noch unklar, wie die Staatsanwaltschaft Hanau und das Polizeipräsidium Südosthessen berichteten. Der 35-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

