Muttertag bei den Royals – Diese Grüße sendet Prinzessin Kate ein Jahr nach dem Photoshop-Skandal

Am britischen „Mothering Sunday“, dem Muttertag, hat Prinzessin Kate (43) ein Zeichen gesetzt, das Royals-Fans besonders bewegt. Während sich die Familie traditionell im Privaten zurückzieht, nutzte Kate ihren und Williams Instagram-Kanal, um etwas zu teilen – und rückt dabei nicht sich selbst, sondern eine besondere Verbindung in den Mittelpunkt.

Prinzessin Kate am Muttertag – In ihrem Post spielt nicht sie die Hauptrolle

Auf Instagram veröffentlichte die Prinzessin von Wales ein kurzes Video mit Naturaufnahmen: wogende Gräser, Sonnenlicht auf Bäumen, ruhige Pfade im Wald. Dazu schrieb sie: „Die Natur war in diesem Jahr unser Rückzugsort. An diesem Muttertag sollten wir nicht nur Mütter ehren, sondern auch Mutter Natur – und uns bewusst machen, wie sehr sie uns innerlich nähren kann und welche Rolle wir selbst im großen Geflecht des Lebens spielen.“

Es ist der erste Muttertag, den Kate wieder in der Öffentlichkeit begeht, nachdem sie sich im vergangenen Jahr aufgrund ihrer Krebserkrankung weitgehend zurückgezogen hatte. Kates Gesicht ist in dem Video nicht zu sehen, ebenso gibt es keine Aufnahmen von Prinz William oder ihren Kindern, George (11), Charlotte (9) und Louis (6). Britische und US-Medien, wie das People Magazine vermuten, dass Prinzessin Kate in diesem Jahr bewusst nicht sich selbst oder ihre Familie in den Vordergrund gerückt hat.

Ärger um Muttertagsbild – Prinzessin Kate mitten im Photoshop-Skandal

Denn im vergangenen Jahr hatte ein vermeintlich harmloses Familienfoto, aufgenommen von Prinz William, für internationale Schlagzeilen gesorgt. Die Aufnahme zeigte Kate mit ihren drei Kindern auf einem Stuhl sitzend. Doch schnell tauchten Zweifel an der Echtheit des Bildes auf. Nachrichtenagenturen wie die AP zogen das Bild zurück, weil etwa Prinzessin Charlottes linke Hand auffällig bearbeitet wirkte.

Wenige Stunden später reagierte die Prinzessin von Wales selbst auf ihrem offiziellen Account: „Wie viele Hobbyfotografen versuche ich mich an Bildbearbeitung. Es tut mir leid, wenn unser Familienfoto dadurch für Verwirrung gesorgt hat.“ Eine seltene und offene Entschuldigung aus dem inneren Kreis des Königshauses.

Muttertag – Prinzessin Charlottes Karte an Großmutter Diana erwärmt erneut die Herzen

Während Kate in diesem Jahr offenbar bewusst ein anderes Zeichen setzen möchte, rührt eine Erinnerung, die nun wieder im Netz auftaucht, besonders an den Herzen der Briten: Prinzessin Charlotte hatte bereits im Jahr 2021 anlässlich des Muttertags eine handgeschriebene Karte für ihre verstorbene Großmutter, Prinzessin Diana, verfasst – ein Moment, der Royal-Fans laut dem Mirror bis heute bewegt.

„Liebe Oma Diana, ich denke heute an dich zum Muttertag. Ich hab dich ganz doll lieb. Papa vermisst dich. Ganz viel Liebe, deine Charlotte“, lautete damals der süße Gruß der Prinzessin, den diese auf ein pinkes Kärtchen mit einem von ihr gemalten Herz schrieb. Die Karte wurde damals gemeinsam mit Botschaften von George und Louis auf dem offiziellen Twitter-Account von William und Kate veröffentlicht – ein seltener und intimer Einblick in die Gefühlswelt der jungen Royals.

Prinz William hatte sich in der Vergangenheit mehrfach dazu geäußert, wie wichtig es ihm sei, dass seine Kinder die Erinnerung an Diana lebendig halten. In der Dokumentation „Diana, Our Mother“ sagte er: „Es ist mir wichtig, dass sie wissen, wer sie war – und dass es sie wirklich gegeben hat.“ Er erzählte weiter, dass er seinen Kindern regelmäßig beim Einschlafen von ihrer Großmutter berichtet – ein bewusstes Ritual, um den Platz der verstorbenen Prinzessin in der Familie spürbar zu machen.