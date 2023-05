65 Sprüche zum Muttertag für WhatsApp oder die Grußkarte

Mit diesen 65 Muttertagssprüchen können Sie sich bei Ihrer Mutter bedanken. Ein paar ironische Sprüche und Zitate für die Grußkarte oder WhatsApp sind auch dabei.

Muttertag steht vor der Tür, da bietet es sich, an der Mutter mit einem kleinen Spruch eine Freude zu machen. Laut einer Statista-Umfrage aus dem Jahr 2018 wünschten sich 46 Prozent der befragten Mütter einfach etwas mit der Familie zu unternehmen – trotzdem kommt ein kurzer Muttertagsgruß auf WhatsApp oder ein Muttertagsspruch auf einer selbst gebastelten Karte immer gut an. Inspiration finden Sie hier.

Sprüche zum Muttertag: Zum Verschicken auf WhatsApp oder die Grußkarte

Für die beste Mama der Welt ist dieser Tag bestellt! Alles Liebe zum Muttertag! Heute ist wieder Muttertag, ich hoffe, du weißt, wie sehr ich dich mag! An Muttertag, das weiß ein jeder, sag ich dir: "Ich hab dich lieb". Drum schreibe ich dir mit meiner Feder: "Schön, dass es dich gibt"! Ich drücke dich heute zum Muttertag, weil ich dich richtig gerne mag! Mama, du bist wie ein Lied, das immer in meinen Herzen klingt. Deine Liebe ist unbesiegbar und das ist, was mich beschwingt. Ich wünsche dir einen schönen Muttertag und auch wenn ich es viel zu selten sag: Ich hab dich lieb! Ich hoffe, du wurdest mit Geschenken umgarnt, fühl dich von mir umarmt – Alles Liebe zum Muttertag! Ich hoffe, mein kleines Geschenk gefällt, du bist die beste Mama der Welt! Du warst zu mir ganz wunderbar, das denk ich mir das ganze Jahr! Alles Liebe zum Muttertag! Zu Muttertag, da sag ich's dir, ich wär so gerne öfter hier. Doch Arbeit, Alltag, Allerlei – hindern mich zu oft dabei. Trotzdem bist du mir sehr wichtig, diese Karte stellt das richtig! Liebe Mama, heute sage ich dir, ich bin immer gern bei dir. Denn da fühle ich mich wohl, du bist mein einziges Idol! Ich wollte dir an Muttertag sagen, mit dir kann ich mich nicht beklagen! Danke für Alles! Als Mama bist du erste Sahne, schreib dir das mal auf die Fahne! Ist mein Kopf noch voller Sorgen, kann ich mir bei dir ein Lächeln borgen! Alles Liebe zum Muttertag! Heute an Muttertag muss ich dich fragen, wie konntest du dich nie beklagen? Warst immer da, warst immer fröhlich – du bist für mich unentbehrlich!

Danke sagen mit diesen 10 Muttertagssprüchen

Du bist einfach wunderbar, natürlich auch in diesem Jahr! Alles Liebe zum Muttertag! Mama, du bist mein Hafen, der mich vor dem Sturm beschützt. Dank dir kann ich nachts gut schlafen, danke, dass du mich unterstützt. Mama, du bist wie ein Anker im Meer, immer da, wenn ich dich brauch so sehr. Am Muttertag gehen Grüße an dich, du bist die beste Mama für mich! Eine Mutter versteht es, zwischen den Zeilen zu lesen – und du ganz besonders! Alles Liebe zum Muttertag! Schokoladen, Blumen, Torten – es gibt ziemlich viele Sorten. Eine Auswahl habe ich hier. Liebe zum Muttertag geb ich dir! Das Leben geht voran in Saus und Braus, doch nur bei dir fühl ich mich zuhaus! Du gibst mir Liebe jeden Tag, obwohl ich dich nicht danach frag. Drum will ich heute Danke sagen, und dich ein wenig auf Händen tragen! Heute ist es endlich wieder Zeit zu sagen: Dank dir, kann ich mich gut durchs Leben schlagen. Ich habe dich sehr lieb und bin froh, dass es dich gibt! Vieles im Leben habe ich dir zu verdanken, mit dir an der Seite komm ich nicht ins Schwanken! Alles Liebe zum Muttertag!

Lustige und kurze Sprüche zum Muttertag

Ich habe zwar nicht viel Geld, aber ich hoffe, dass dir diese Karte gefällt. Dieser Gruß, der kommt von Herzen, mit dir kann ich immer scherzen! Alles Liebe zum Muttertag! Ohne dich wär ich nicht auf Erden, sorry für all die Beschwerden! Du bist die beste Mama der Welt, hast mich schließlich hergestellt. Mit dir an meiner Seite, da such ich nicht das Weite! Muttertag ist nur Kommerz, dir reicht hoffentlich mein Herz! Obwohl du mich auch in den Wahnsinn treibst, du immer die beste Mama bleibst! Du hast mich immer schon bekocht, da fühlte ich mich sehr gemocht. Für die Waage war das nicht so gut, aber das Problem ist nicht akut. Alles Liebe zum Muttertag! Du gehörst für mich zu den "tollen Sachen, die das Leben schöner machen" – hinein ins Muttertagsfeeling ! Ich brauche keinen bestimmten Tag, um zu zeigen, dass ich dich schätze – aber trotzdem habe ich Blumen und Schokolade mitgebracht. Immer hörst du mir zu, obwohl ich das nur selten tu. Trotzdem bist du für mich da, ich fühle mich dir immer nah! Danke für alles und einen schönen Muttertag!

10 Sprüche und Zitate aus Filmen und Serien passend zum Muttertag

"Wie buchstabiert man "Liebe", Pu? - Man buchstabiert sie nicht, man fühlt sie." - Aus: "Pu der Bär" "Liebe ist, Bedürfnisse von jemand anderem über seine eigene zu stellen." - Aus: "Die Eiskönigin" "Ohana heißt Familie. Familie heißt, dass alle zusammenhalten und füreinander da sind." - Aus: "Lilo und Stitch" "Manche Menschen sind es wert, dass man für sie schmilzt." - Aus: "Die Eiskönigin" "Denk daran, du bist derjenige, der die Welt mit Sonnenschein füllen kann." - Aus: "Schneewitchen und die sieben Zwerge" "Meine Mutter ist zu cool" - Aus: "Ein Zwilling kommt selten allein" "In diesem Haus gibt es keine Regeln; Ich bin nicht wie andere Mütter, Ich bin eine coole Mutter" - Aus: "Girls Club - Vorsicht bissig" "Mach kein Drama, bleib bei Mama; Mutter weiß mehr" - Aus: "Rapunzel Neu Verwöhnt" "Mutter zu sein ist kein Job. Es gibt keine freien Abende. Wir stempeln uns nicht ein uns aus." - Aus: "Grey's Anatomy" "Während sie mich durch die letzten 18 Jahre geführt hat, glaube ich nicht, dass ihr jemals klar geworden ist, dass sie die Person ist, die ich am liebsten sein wollte." - Aus: "Gilmore Girls"

Muttertagssprüche: 10 Zitate von bekannten Persönlichkeiten

"Eine Mutter ist der einzige Mensch auf der Welt, der dich schon liebt, bevor er dich kennt." - Johann Heinrich Pestalozzi "Alles, was ich bin oder jemals sein werde, verdanke ich meiner Mutter." - Abraham Lincoln "Mit einer Kindheit voll Liebe kann man ein halbes Leben hindurch die kalte Welt aushalten." - Jean Paul "Das Glück eines Kindes beginnt im Herzen der Mutter." - Phil Bosmans "Mutter ist der Name für Gott in den Lippen und Herzen kleiner Kinder." - William Shakespeare "Meine Mutter zu beschreiben, würde bedeuten, über einen Hurrikan in seiner vollkommenen Stärke zu schreiben." - Maya Angelou "Eine Mutter versteht, was ein Kind nicht sagt." - Jüdisches Sprichwort "Eine Mutter ist jemand, zu dem man eilt, wenn man in Schwierigkeiten steckt" - Emily Dickinson "Die Arme einer Mutter sind voller Zärtlichkeit und Kinder schlafen tief und fest darin." - Victor Hugo "Die Liebe einer Mutter ist Frieden. Es muss nicht erworben werden, es muss nicht verdient werden." - Erich Fromm

Eigene Muttertagssprüche verfassen – so geht's

Muttertagssprüche gibt es im Internet viele und obwohl auch Zitate und Songtexte gut für eine Grußkarte geeignet sind, gibt es wohl nichts besseres als einen individuellen Spruch, der selbst geschrieben und auf die jeweilige Person abgestimmt ist. Wir geben Ihnen hier eine Anleitung, wie Sie Ihren eigenen Spruch zusammenstellen können.

Denken Sie an die Person, für die Sie einen Muttertagsspruch schreiben wollen und stellen Sie sich folgende Fragen:

Was hat Ihre Mutter für Hobbys?

Was sind ihre Lieblingsgerichte?

Welche Serien oder Filme schaut sie häufig?

Gibt es bestimmte Wörter, die Ihre Mutter häufig verwendet?

Hat Ihre Mutter lustige Macken, über die sie lachen kann?

Was schenken Sie Ihrer Mutter zum Muttertag?

Sind die Antworten zu den Fragen gefunden, können die Stichwörter sortiert werden. Auf diese werden dann Reime gesucht. Falls Ihnen selbst nichts einfällt, gibt es etliche Seiten, die Reim-Vorschläge für ein eingegebenes Wort anbieten. Für einen Reim mit dem Wort "Muttertag" würden sich beispielsweise folgende Wörter anbieten: frag, mag, sag, lag, wag.

Nehmen wir an, Ihre Mutter kocht immer Eintopf und Sie schenken ihr Blumen zum Muttertag. Ein Spruch könnte dann folgendermaßen aussehen:

"Liebe Mama, ohne deinen Eintopf kann ich nicht leben. Ich möchte dir heute was zurückgeben. Deshalb habe ich dir bunte Blumen gebracht, hoffe du hast heute schon gelacht. Alles Liebe zum Muttertag!"

Auch wenn ein persönlicher Spruch für Außenstehende vielleicht gewöhnungsbedürftig klingt - Ihre Mutter freut sich bestimmt.

Muttertagssprüche für die Grußkarte mit 10 Textpassagen aus bekannten englischen und deutschen Liedern

"I wanna scream so loud for you

'Cause I'm so proud of you, and, uh

Let me tell you what I'm about to do (hey, Mama)

I know I act a fool, but

I promise you I'm goin' back to school

I appreciate what you allowed for me

I just want you to be proud of me (hey, Mama)"

"Hey Mama" - Kanye West

"Back then, I didn't know why

Why you were misunderstood

So now, I see through your eyes

All that you did was loveMama, I love you

Mama, I care

Mama, I love you

Mama, my friend"

"Mama" - Spice Girls

"Mother stands for comfort

Mother will stay mum"

"Mother stands for Comfort" - Kate Bush

"Anywhere that you tell me to

If you need, you need me to be with you

I will follow"

"Where You Lead, I Will Follow" - Carlone King

Slipping through my fingers all the time

I try to capture every minute

The feeling in it

Slipping through my fingers all the time

Do I really see what's in her mind?

Each time I think I'm close to knowing

She keeps on growing

Slipping through my fingers all the time

"Slipping through my fingers" - Abba

"Thanks for the times that you've given me

The memories are all in my mind

And now that we've come to the end of our rainbow

There's something I must say out loudYou're once, twice, three times a lady

And I love you

Yes, you're once, twice, three times a lady

And I love you"

"Three Times a Lady" - Commodores

"My coat of many colors

That my momma made for me

Made only from rags

But I wore it so proudly

Although we had no money

I was rich as I could be

In my coat of many colors

My momma made for me"

"Coat of many colors" - Dolly Parton

"Mama

Du sollst doch nicht um deinen Jungen weinen

Bald wird das Schicksal wieder uns vereinen

Ich wird es nie vergessen

Was ich an dir hab' besessen

Dass es auf Erden nur Eine gibt

Die mich so heiß hat geliebt

Mama"

"Mama" - Heintje

"Mama, she has taught me well

Told me when I was young

"Son, your life's an open book"

"Don't close it 'fore it's done"

"The brightest flame burns quickest"

That's what I heard her say

A son's heart's owed to mother

But I must find my way"

"Mama said" - Metallica

"Mama sagt nicht: "Leider", Mama sagt: "Ok"

Mama steht hinter mir und ich geh mein'n Weg

Der verläuft zwar schräg neben der Realität (ah)

Doch ich weiß, Mama hat verstanden, worum es mir geht (yeah)Ich wollte nie sein wie ihr, keiner hat's verstanden

Keiner von den Freunden, auch keiner von den Verwandten

Nur meine Mutter hat immer hinter mir gestanden

Sie bereut's auch nicht, "Mama ist stolz auf dich""

"Mama ist stolz" - Sido