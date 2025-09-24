Bombendrohung am Amtsgericht in Frankenberg

Das Amtsgericht in Frankenberg ist nach einer Bombendrohung geräumt worden. Laut Polizei ging am Vormittag eine telefonische Warnung am Gericht ein. Der Anrufer habe berichtet, er habe zufällig ein Gespräch mitgehört, in dem von einem angeblich geplanten Bombenanschlag auf das Amtsgericht die Rede gewesen sei.

Das Gebäude wurde daraufhin geräumt. Bei der Durchsuchung konnte die Polizei allerdings keine Bombe finden. Fachleute hätten den Anruf zudem als eine «nicht ernst zu nehmende Drohung» eingeordnet, hieß es. Gegen den Anrufer wird nun wegen Störung des öffentlichen Friedens und Androhung von Straftaten ermittelt.