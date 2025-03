Nach dem Sturz von Diktator Baschar al-Assad sucht Syrien einen Erlöser

Dahlia Abbas erinnert sich, wie sie ziellos durch die Straßen von Damaskus irrte. Sie habe wie eine aus dem Grab auferstandene Tote einen Schritt vor den anderen gesetzt. Eine Schwärze breitete sich in ihrer Seele aus und gefror zu Eis. Kann es so viel Böses geben auf der Welt?

Wenige Tage nach dem Sturz des syrischen Machthabers Baschar al-Assad am 8. Dezember hatte ein Militärkrankenhaus ihr gestattet, in der mit Toten aus den befreiten Gefängnissen gefüllten Leichenhalle nach den Überresten ihres Mannes Bassem zu suchen. Er war 2012 spurlos verschwunden, während er Schicht fuhr mit seinem Taxi. Dahlia Abbas öffnete die Leichensäcke, einen nach dem anderen. Ihren geliebten Bassem fand sie nicht.

Abbas erzählt ihre Geschichte zum ersten Mal einem Fremden. Sie sitzt in ihrem Sessel und trägt ein geblümtes Kopftuch. Es wirkt hell und freundlich. Runzeln überziehen ihre Wangen und ihre Stirn. Dabei ist die Syrerin erst in den Vierzigern. Sie hat in den Zeiten der Diktatur aus guten Gründen geschwiegen. Aber auch nach dem Sturz von Assad will sie sich nur einem Ausländer offenbaren. Sie stimmt dem Gespräch unter einer Bedingung zu: Von ihrem echten Namen und dem genauen Wohnort soll niemand erfahren. Wer könne wissen, wer künftig in Syrien das Sagen hat? „Eigentlich möchte ich auf die Straße gehen und schreien, aber ich kann nicht“, sagt sie.

Icon Vergrößern Baschar al-Assad hat in seiner Zeit als Machthaber ein Schreckensregime in Syrien aufgebaut. Foto: Sana, dpa Icon Schließen Schließen Baschar al-Assad hat in seiner Zeit als Machthaber ein Schreckensregime in Syrien aufgebaut. Foto: Sana, dpa

Die Frau hält ein gerahmtes Bild von ihrem Mann in den Händen. Sie streichelt zärtlich über das Glas. Er sei ein liebevoller Vater und guter Ehemann gewesen. Offiziell ist Dahlia Abbas immer noch mit ihm verheiratet. Es fehlen die Beweise, um ihn für tot zu erklären. Abbas musste sich jahrelang mit Erpressern herumschlagen. Die Männer versprachen die Freilassung Bassems gegen Geld. Sie vermutet, dass sie ihre Nummer auf dem Handy ihres Mannes gefunden haben. Einmal reiste sie in eine andere Stadt. Der Erpresser ließ sie vor der Tür warten, angeblich um das Geld zu zählen. Er türmte mit den Ersparnissen durch einen Hinterausgang.

Es gibt einen Platz in Damaskus, an dem die Verzweifelten ihre letzte Hoffnung begraben. Am Al-Merjah-Platz steht eine Stele als Denkmal für eine in osmanischen Zeiten bis nach Medina verlegte Telegrafenleitung. Handzettel kleben daran. Auf ihnen finden sich die Namen von Verschwundenen und die Telefonnummern der Angehörigen. Es sind nur noch wenige Zettel übrig. Die Zivilschutzorganisation der Weißhelme hat die meisten abgeräumt und an eine Plakatwand auf dem Platz geklebt. Dort hängen sie wie Mahnmale hinter einer Plexiglaswand.

Mahar El-Abed kennt den Platz gut. Er hat nach dem Sturz Assads an Demonstrationen teilgenommen und Schilder mit Fotos von Freunden hochgehalten, die verschwunden sind. Er kenne keinen einzigen Fall, in dem ein Vermisster wieder aufgetaucht sei, sagt er. Derzeit gingen die Behörden von 150.000 Verschwundenen aus. Das seien Fälle, in denen irgendein Hinweis nach der Befreiung der Gefängnisse aufgetaucht sei. El-Abed geht von mindestens doppelt so vielen Syrern aus, die wie vom Erdboden verschluckt sind. Die Weißhelme suchen in Massengräbern rund um Damaskus nach Knochen. 5000 bis 10.000 Häftlinge seien nach dem 8. Dezember befreit worden. „Der Rest ist tot“, sagt El-Abed.

Unheimliches ereignet sich seit Wochen in der Stadt Homs nördlich von Damaskus

El-Abed ist Sympathisant einer unter Assad verbotenen Partei und hat einen alawitischen Hintergrund. Gläubig sei er nicht, sagt er. Seinen echten Namen will er wie Dahlia Abbas nicht veröffentlicht sehen. Auch der Assad-Clan gehörte zu der religiösen Minderheit der Alawiten. Der Diktator besetzte hohe Posten im Sicherheitsapparat mit ihnen. Im neuen Syrien unter der Führung des unter dem Kampfnamen Muhammad al-Dscholani bekannten Islamisten-Chefs Ahmed al-Scharaa fühlt er sich nicht sicher.

Unheimliches ereignet sich seit Wochen in der Stadt Homs nördlich von Damaskus. Kämpfer entführten und töteten 39 Alawiten. Unter ihnen sollen laut Angaben von Aktivisten der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London sowohl Anhänger Assads als auch unbeteiligte Zivilisten gewesen sein. Auch in den Alawiten-Hochburgen in den Provinzen Latakia und Tartus kam es Ende Dezember zu Scharmützeln mit Toten. Die Regierung redet von „kriminellen Elementen“ und verspricht Sicherheit. Die Alawiten von Homs trauten sich dennoch nicht mehr aus dem Haus, berichtet El-Abed. Der Grund liegt für ihn auf der Hand. Die „kriminellen Elemente“ gehörten zu der Truppe, die jetzt die Regierung von Ahmed al-Scharaa stützt.

Icon Vergrößern Ahmed al-Scharaa, auch bekannt als Muhammad al-Dscholani, ist der Übergangspräsident in Syrien. Foto: Mosa‘ab Elshamy, AP/dpa Icon Schließen Schließen Ahmed al-Scharaa, auch bekannt als Muhammad al-Dscholani, ist der Übergangspräsident in Syrien. Foto: Mosa‘ab Elshamy, AP/dpa

El-Abed sieht in al-Scharaa einen gewieften Taktiker. Er sei zu allem bereit, um seine Führung zu zementieren. „Für mich ist er immer noch al-Dscholani, der Al-Kaida-Führer. Ich nenne ihn auch so“, sagt er. Der Übergangspräsident hatte zunächst für die Terrororganisation gekämpft. 2016 sagte er sich von Al-Kaida los und gründete im Jahr darauf die islamistische Miliz Haiʾat Tahrir asch-Scham (HTS).

El-Abed glaubt, die Türkei und das Golfemirat Katar hätten al-Scharaa im Vorfeld ausgesucht, um Syrien der Einflusszone Irans zu entreißen. Und die USA und Israel hätten grünes Licht gegeben. „Sie haben jemanden gesucht, der den Job erledigen kann und der wendig genug ist, den Dschihad fallen zu lassen, um die Wünsche des Westens zu erfüllen“, sagt er. Für die Syrer dürfte das ein System bedeuten, das ein bisschen Islam mit ein wenig Demokratie mischt und sehr viel Raum für den neuen starken Mann lässt. Dafür seien seine Freunde nicht gestorben, sagt El-Abed.

Einer sagt: „Wir dachten immer, Assad ist das Problem, und wenn er weg ist, wird alles gut“

Er klingt wie jemand, der mit schwerem Kater eine durchzechte Nacht bereut. El-Abed erinnert sich an Misshandlungen durch Sicherheitskräfte auf der Straße. Demütigungen, die ihm wie allen Syrern klarmachen sollten, dass sie keine Bürgerinnen und Bürger sind, sondern Privatbesitz des Präsidenten. Er blieb dennoch in Syrien, während viele seiner Freunde ins Ausland flohen.

Jetzt, ausgerechnet nach dem Sturz Assads, würde er seinen Freunden am liebsten folgen. „Wir dachten immer, Assad ist das Problem, und wenn er weg ist, wird alles gut“, sagt er. El-Abed spricht mit Damaszener Akzent. Die neuen Sicherheitskräfte könnten nicht auf Anhieb erkennen, dass ein Teil seiner Familie in einer alawitischen Region lebe. Darüber sei er jetzt froh.

Ihm sei klar geworden, dass die Herrschaft Assads ein Gift in den Boden gepflanzt hat. Das Regime formte aus der Vielfalt der Religions- und Volksgruppen in Syrien etwas Böses: eine Tyrannei, die von Spaltung lebt. Und die einmal in die Köpfe gepflanzte Angst voreinander sei mit dem Machtwechsel nicht verschwunden.

Eine Gruppe Soldaten der neuen Armee Ahmed al-Scharaas patrouilliert am Al-Merjah-Platz. Mahar el-Abed spricht die jungen Männer an. Sie erzählen, dass sie in der HTS-Miliz von al-Dscholani gekämpft haben. In Damaskus sei die Sicherheitslage gut, sagen die Soldaten. Doch Einwohnerinnen und Einwohner klagen auch in der Hauptstadt über Entführungen und Raub. Die Polizei ist von den Straßen verschwunden. Die Verfassung ist aufgehoben und damit auch das Strafgesetzbuch. Die Soldaten finden, die Lage sei schon viel besser geworden. Und wie kommen sie mit der offenen Lebensart in Damaskus zurecht? Viele Frauen verzichten auf ein Kopftuch. In Bars wird immer noch Alkohol ausgeschenkt. Ein System lasse sich nicht sofort ändern, das gehe nur „shway shway“, auf Deutsch: Schritt für Schritt, sagt einer. Er denkt noch einmal nach und versichert, dass ihnen kein Emirat in Syrien wie in Afghanistan vorschwebe. „Wir sind nicht die Taliban“, sagt er.

Laut UNHCR haben knapp sieben Millionen Syrer kein Dach über dem Kopf

Das UN-Hilfswerk UNHCR schätzt, dass knapp sieben Millionen von 22 Millionen Syrern derzeit kein Dach über dem Kopf haben. Millionen hausen in Camps. Die neue Regierung würde sie am liebsten schließen. Hilfsorganisationen sind entsetzt. Denn nichts als Schutt und Trümmer warten auf die Heimkehrer aus den Flüchtlingslagern. Nach Angaben der in Syrien aktiven deutschen Organisation Help leben 90 Prozent der Syrer unter der Armutsgrenze. Die meisten können sich nur dank der UN und Nichtregierungsorganisationen mit dem Nötigsten versorgen. Help versorgt rund 1000 Menschen in der offiziell zweieinhalb Millionen Einwohner zählenden Hauptstadt mit Essen. Und die Wirtschaft bleibt in dem zerstörten Land auch nach dem Sturz Assads im freien Fall. Es gebe einen „Run“ auf Wartelisten von Hilfsorganisationen, die Essen verteilten, schildert die Help-Mitarbeiterin Batool Abdullah-Alkhoury. „Die Kapazitäten sind leider begrenzt“, sagt sie.

Icon Vergrößern Die Aktivistin Mayada Hussein engagierte sich während der Assad-Diktatur im Untergrund für die Zivilgesellschaft. Foto: Cedric Rehman Icon Schließen Schließen Die Aktivistin Mayada Hussein engagierte sich während der Assad-Diktatur im Untergrund für die Zivilgesellschaft. Foto: Cedric Rehman

Mayada Hussein macht sich in einem Café in der Altstadt von Damaskus Gedanken, wie ihr Land zu retten ist. Die Aktivistin engagierte sich unter Assad im Untergrund für die Zivilgesellschaft. Jetzt kann sie offen sagen, was sie denkt. Leicht sei es nicht, sich umzugewöhnen. Die wirtschaftliche Not halte die Syrer derzeit voll im Bann. Die Teilnahme an politischen Diskursen liege vielen deshalb im täglichen Überlebenskampf so fern wie der Mond. Sie setzt auf den neuen Präsidenten, weil er als einziger noch so etwas wie einen Staat in Syrien repräsentiere. Sie müsse auf seinen guten Willen vertrauen. „Es bleibt uns keine Alternative.“

Der Lackmustest für die wohlklingenden Worte des Übergangspräsidenten steht noch aus. Al-Scharaa will eine neue Regierung vorstellen. Sie könnte schon im März ihre Arbeit aufnehmen, heißt es. „Wir werden sehen, ob sie wirklich inklusiv ist und unterschiedliche politische Lager vertritt“, sagt Hussein. Sie wirft der Übergangsregierung vor, nichts zu tun, um die Vergangenheit aufzuarbeiten und Gerechtigkeit zu schaffen. „Die Menschen haben nach dem 8. Dezember Polizeistationen gestürmt und die Waffen mitgenommen. Sie nehmen das jetzt selbst in die Hand“, sagt sie. Racheakte seien im neuen Syrien unerwünscht, versprach al-Scharaa. Nun wird schon wieder in Homs gemordet.

Für Mayada Hussein heißt Gerechtigkeit, jene zur Verantwortung zu ziehen, die Verbrechen begangen haben. Den mit dem Regime verbundenen Milieus müsse eine Brücke gebaut werden. „Sie haben selbst unter Assad in Angst gelebt und warten auf Erlösung“, sagt sie. Die um ihren verschwundenen Mann trauernde Dahlia Abbas verurteilt in ihrem Schmerz die Gewalt in Homs. Niemand soll mehr sterben in Syrien, nicht einmal die Männer, die ihren Mann Bassem verschleppt haben. „Wenn wir dasselbe mit ihnen machen, was sie mit uns gemacht haben, dann ist dies das gleiche Regime.“