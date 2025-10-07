Nach der Geburt vertauscht: Wie sich zwei Frauen nach 35 Jahren fanden

Was, wenn das alles nicht passiert wäre? Wenn die Krankenschwestern damals besser aufgepasst hätten? Ihre Arbeit an jenem Tag vor 35 Jahren gewissenhafter gemacht hätten? Wie wäre ihr Leben dann verlaufen?

Es sind Fragen, die sich unweigerlich stellen, wenn man die Geschichte von Doris Grünwald und Jessica Baumgartner-Derler hört. Im Oktober 1990 kommen beide in der Grazer Uniklinik zur Welt. Als Frühchen verbringen sie die erste Zeit nicht bei ihren Müttern, sondern in Brutkästen und Wärmebetten. Und auf der Frühchenstation passiert der folgenschwere Fehler: Die Mädchen werden vertauscht. Beide wachsen wenige Kilometer voneinander entfernt in der Steiermark auf.

Als der Österreichische Rundfunk die beiden Familien vor wenigen Tagen zusammenbringt, sitzen Doris Grünwald und Jessica Baumgartner-Derler nebeneinander an der Stirnseite des Tischs. Beide haben schulterlange blonde Haare, beide halten sich an den Händen. Es ist ihre Geschichte, die sie und ihre Familien zusammengeführt hat.

Jessica Baumgartner-Derler sagt über das erste Zusammentreffen mit der Frau, an deren Stelle sie aufgewachsen ist: Es fühle sich an, als ob sie seit 35 Jahren eine Schwester habe. „Es ist gruselig und gleichzeitig schön.“ Doris Grünwald meint: „Es ist einfach ein unbeschreiblich gutes Gefühl.“

Für Grünwald ist es zugleich das Ende einer jahrelangen Suche. 2016 stellt sie nach einer Blutspende fest, dass sie eine andere Blutgruppe hat als ihre Eltern. Die Mutter sagt, das müsse eine Verwechslung sein – und meint damit die Blutprobe. Ein DNA-Test bringt es ans Licht: Doris ist nicht mit ihren Eltern verwandt, sie muss im Krankenhaus vertauscht worden sein. Die Klinik bietet daraufhin DNA-Tests für möglicherweise betroffene Familien an, Doris Grünwald geht mit ihrer Geschichte an die Medien, um ihre biologischen Eltern zu finden. Ohne Erfolg.

Fälle wie der geschilderte sind selten – und doch gibt es sie immer wieder.

Fälle wie diese sind selten – und doch gibt es sie. 2012 erfuhren zwei Russinnen, dass sie 37 Jahre lang in der jeweils falschen Familie gelebt hatten. 1994 unterlief einer Klinik in Cannes ein folgenschwerer Fehler: Manon und Mathilde mussten beide wegen Gelbsucht behandelt werden. Aus Platzgründen legte man die Mädchen in ein Bett und vertauschte sie offenbar. Aufgeklärt wurde der Irrtum erst, als einer der Väter nach dem jahrelangen Gerede über den dunklen Teint seiner Tochter einen DNA-Test forderte.

Das eigene Kind wird vertauscht – es ist der Albtraum einer jeden Mutter

Auch in Deutschland gibt es solche Fälle. 1991 wird nach einer Blutuntersuchung bei einem Fünfjährigen klar, dass der Junge 1985 im Krankenhaus Wittmund (Niedersachsen) mit einem anderen Baby vertauscht worden sein muss. In einem Krankenhaus im saarländischen Saarlouis 2007: Die Armbänder zweier Säuglinge rutschen von den Handgelenken der Kinder, die Nachtschwestern legen sie wieder an. Tage später nehmen zwei Mütter jeweils ein Baby mit nach Hause, das sie nicht geboren haben. Nach einem halben Jahr wird der Irrtum entdeckt, als bei einem Kind mit einem Gentest die Vaterschaft geklärt werden sollte.

Was danach geschieht, ist der Albtraum einer jeden Mutter: Sie muss ihr Kind hergeben für eines, das sie nicht kennt – und das doch ihr eigenes ist. Jeannine Klos, eine der beiden Frauen, hat ihre Geschichte aufgeschrieben. In ihrem Buch beschreibt sie die mühevolle Annäherung zweier Familien an ihre eigenen Kinder und wirft zugleich ein Schlaglicht auf Arbeitsalltag und Arbeitsdruck in deutschen Krankenhäusern. Die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe hat 2008 eine Umfrage bei 481 Kliniken durchgeführt. Demnach hat es in dem Jahr zwölf Verwechslungen gegeben, die jedoch alle noch im Krankenhaus entdeckt wurden. Neuere Umfragen liegen nicht vor.

In Graz merkt Jessica Baumgartner-Derler erst, dass etwas nicht stimmen kann, als sie schwanger ist und sich herausstellt, dass ihre Blutgruppe nicht zu ihren Eltern passt. Nachdem eine Medizinerin sie auf die Geschichte der vertauschten Babys aufmerksam gemacht hat, kontaktiert sie Doris Grünwald auf Facebook. Trotzdem ist sie zunächst überfordert. Die 34-Jährige erzählt von Panik, vom „absoluten Kontrollverlust über mein Leben“. Erst, als ihre leibliche Mutter einen DNA-Test über ihren Anwalt einfordert, willigt sie ein.

Das Krankenhaus bestätigt die Verwechslung. „Wir bedauern zutiefst, dass es damals zu diesem Fehler gekommen ist“, sagt der Betriebsdirektor in einer Stellungnahme. Den Grünwalds soll bereits vor einigen Jahren im Rahmen eines Gerichtsverfahrens Schadenersatz gezahlt worden sein.

Jetzt versuchen beide Familien zueinanderzufinden. Mutter Monika Derler spricht von „Gefühlschaos“. Evelin Grünwald ist nach all den Jahren froh, endlich Gewissheit zu haben. Und sie sagt: „Für mich ist die Familie größer geworden.“ (mit dpa)