Nase der Sondermann-Skulptur zieht ins Museum

Die Nase bleibt ab: Die verschollen geglaubte Nase der sogenannten Sondermann-Skulptur im Frankfurter Norden ist zurück - wird aber nicht an ihren alten Platz zurückkehren. Wie aus einer Mitteilung des Caricatura Museums hervorgeht, soll die Nase der Skulptur dauerhaft in das Museum einziehen.

Ein ehrlicher Finder hatte den richtigen Riecher und übergab den Steinzinken der Stadt Frankfurt, nachdem im Frühjahr diese Nase abhandengekommen war. 2023 war sie schon einmal abgeschlagen worden. Damals wurde sie ebenfalls wiedergefunden und anschließend aufwendig restauriert und erneut an der Skulptur im Nordpark im Frankfurter Stadtteil Bonames angebracht.

Das ist dieses Mal anders: Die Nase bleibe ab. Die feierliche Übergabe an das Caricatura Museum soll am 12. September stattfinden.

Die feierliche Übergabe ist für Freitag, den 12. September geplant. Foto: Michael Brandt/dpa