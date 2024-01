Nach Ehe-Aus bei Sally und Murat Özcan: So spricht er über die Trennung

Die Trennung der YouTuber Sally und Murat Özcan Ende 2023 ging einseitig von der Back-Königin aus. Nun äußert sich auch Murat über den "krassen Schmerz" und Vorwürfe in Richtung seiner Ex.

Das letzte Jahr endete mit einem Hammer für YouTube-Deutschland: Back-Königin Sally und ihr Ehemann Murat Özcan trennten sich nach 16 Jahren Ehe. Die beiden galten als Traumpaar. Bodenständig und eifrig betrieben sie zusammen den reichweitenstarken Youtube-Kanal "Sallys Welt". 2023 wurde Sally Özcan laut dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg die Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg verliehen.

Die Trennung der Ehe- und Geschäftspartner ging aber wohl einseitig von Food-Bloggerin Sally aus, die Ende November bei Instagram das Ende der Beziehung mit Murat Özcan publik gemacht hatte. Der 42-Jährige schwieg lange Zeit, schien überrumpelt und zeigte sich dann emotional ziemlich angefasst von der Trennung. Auch ein Vorwurf in Richtung seiner Ex war nicht zu überhören.

Nach Ehe-Aus bei Sally und Murat Özcan: Trennung ging von ihr aus

Öffentlich machte Sally Özcan die Trennungsabsichten über die sozialen Medien: "Die letzten Jahre stand unsere Beziehung unter großem Druck, wir sind Eltern, waren Liebes- und Geschäftspartner, die Grenzen verschwimmen. Wir haben uns auseinandergelebt, sodass ein Miteinander immer schwerer wurde. Wir sind gescheitert", schrieb die Back-Influencerin im November letzten Jahres auf ihrer Instagram-Seite. Ein Post, der hohe Wellen schlug und vom Boulevard dankbar aufgegriffen wurde, die Bild-Zeitung sprach unter anderem von einem "Knall im YouTube-Kosmos".

Denn dort gehört Sally Özcan zur absoluten A-Prominenz. Über zwei Millionen Menschen folgen ihrem Koch- und Back-Kanal "Sallys Welt" auf der Video-Plattform. Der YouTube-Ruhm brachte sie sogar bis in die beste Sendezeit des Privatfernsehens, und zwar aufs Tanzparkett der RTL-Show "Let's Dance". Die Welt im Hause Özcan schien damals zumindest vordergründig noch in Ordnung, so feuerte Ehemann Murat Özcan, der seine Rolle in der Beziehung dem SWR gegenüber als "Spielerfrau" bezeichnete, seine Back-Königin auf dem Tanzparkett von der Tribüne aus an.

Damit ist wohl endgültig Schluss, wie Sally unlängst in einem weiteren Post klarmachte: "Es ist immer besser zwei glückliche Herzen zu haben als ein gemeinsames gebrochenes." Worte, die ihr Ex womöglich nicht in gleichem Maße teilt.

Murat Özcan über die Trennung: "Ich habe es selbst über die Zeitung erfahren"

In einem Video auf Instagram jedenfalls, zeigt sich der 42-jährige Murat Özcan auf einem Hocker vor einem Klavier emotional: "Es ist sehr abrupt zu Ende gegangen und ich muss selbst noch rausfinden, was da passiert ist", sagt er unter Tränen. "Es hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Es ist so ein krasser Schmerz."

Zur Trennungsbekanntgabe seiner Ex-Frau über die sozialen Medien hatte er sich bislang ausgeschwiegen. Nun geht Murat Özcan in die Offensive, zeigt sich dabei verletzlich, aber auch gekränkt. Auf die Frage eines Fans bei Instagram, warum man nicht gemeinsam als Paar an die Öffentlichkeit gegangen sei, schreibt der YouTuber: "Das habe ich mich auch immer gefragt. Ich habe es selbst über die Zeitung erfahren."

Schwer wiegt für den YouTuber, der mittlerweile beim SWR in einer eigenen TV-Show zu sehen ist, die Art und Weise der Trennung: "Erst haben es die Geschäftspartner erfahren, einen Tag vorher, dann die Mitarbeiter, und die Bild-Zeitung hat es dann als Erstes rausgehauen und ich wusste es, bevor sie mich dann persönlich davon in Kenntnis gesetzt hat." Vor allem wie die Sache über die Bühne gegangen sein soll, scheint den 42-Jährigen stark zu belasten. In anderen Punkten zeigt sich der Ex von Sally Özcan hingegen selbstkritisch.

Trennung von Sally und Murat Özcan: Hat er die Zeichen nicht erkannt?

Auf die Frage eines Followers bei Instagram, wann Murat bemerkt habe, dass er "allein" sein werde, antwortet dieser: "Männer merken es leider erst sehr spät, dass es kriselt oder 5 vor 12 ist. (...) Vielleicht war ich auch zu verliebt. Frauen kämpfen viel länger für eine Beziehung aber es war zu spät und auch so selbstkritisch muss man sein."