Im Juni war es endlich so weit: Nach Monaten voller Spekulationen zeigte sich Prinzessin Kate beim traditionellen Trooping the Colour wieder in der Öffentlichkeit. Die Frau des britischen Thronfolgers, Prinz William, hatte im März ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht, seit den Wintermonaten aber öffentliche Auftritte vermieden. Es folgte ein Besuch des Tennisturniers Wimbledon mit Tochter Charlotte im Juli. Seitdem hatte man die Prinzessin von Wales aber nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen.

Wie die britische Zeitung The Sun berichtet, hat sich Kate aber während der Ferien auf Schloss Balmoral blicken lassen. Und zwar bei einem Kirchenbesuch.

Nach Krebsdiagnose: Prinzessin Kate überrascht mit erneutem öffentlichen Auftritt

Wie das britische Boulevard-Blatt weiß und mit Fotos belegen kann, hatte sich Kate am 25. August zusammen mit Prinz William und ihrem Sohn Prinz George auf den Weg gemacht, um einen Gottesdienst in der Crathie Church in Aberdeenshire, Schottland, zu besuchen.

Wie den Bildern zu entnehmen ist, unterhält sich die 42-jährige Prinzessin während der Fahrt mit ihrem Ehemann und schenkt ihm dabei das eine oder andere Lächeln. Wie die Sun schreibt, hätten auch König Charles III. und Königin Camilla an dem Gottesdienst teilgenommen. Neben anderen Mitgliedern der königlichen Familie hätten William und Kate sehr entspannt gewirkt. Sie schienen erfreut, wieder in der Öffentlichkeit zu erscheinen.

Seit Bekanntwerden ihrer Krebserkrankung im März ist es Kates dritte öffentliche Veranstaltung. Zuletzt besuchte sie im Juli mit ihrer Tochter, Prinzessin Charlotte, das Finale des Tennisturniers Wimbledon und überreichte dabei auch die Trophäen. Zuvor nahm sie im Juni nach zahlreichen Spekulationen über ihre Teilnahme am Trooping the Colour teil, der traditionellen Militärparade im Rahmen der offiziellen Geburtstagsfeier für König Charles III.

Wie ein Royal-Experte gegenüber der Sun erklärte, könnte Kates Teilnahme an dem Gottesdienst ein Zeichen dafür sein, dass sie bald wieder regelmäßig öffentliche Auftritte wahrnehmen wird. „Es zeigt, dass sie sich eindeutig auf dem Weg der Besserung befindet und hoffentlich in etwa einem Monat, also im Herbst, wieder einsatzfähig sein wird“, sagte der Autor Phil Dampier gegenüber der Zeitung.

Übrigens: Zwischen Prinzessin Kate und Prinz William - den „Waleses“ - und Prinz Harry und seiner Frau Meghan, dem Herzog und der Herzogin von Sussex, scheint weiterhin Eiszeit zu herrschen. Jüngst vermuteten Royal-Experten gar einen Seitenhieb auf Kate, während der Kolumbien-Reise von Harry und Meghan. Insbesondere William scheint Probleme zu haben, Frieden mit seinem Bruder zu schließen und soll sogar geäußert haben, dass er Harry nicht bei seiner Krönung in einigen Jahren dabeihaben wolle.