Nach Bauch-OP und zahlreichen Gerüchten: Prinzessin Kate überrascht mit öffentlichem Auftritt

Ein Zeuge hat eine wohl gesunde Kate zusammen mit Prinz William gesehen. Was ist dran an der Sichtung? Enden damit die Gerüchte um ihren Gesundheitszustand?

Ein simpler Einkauf soll die Spekulationen um den Gesundheitszustand von UK-Prinzessin Kate Middleton ein für alle Mal beenden - diesen Eindruck könnte man gewinnen, schenkt man einem Bericht der britischen Boulevardzeitung The Sun Glauben. Die 42-Jährige machte sich nach ihrer Bauch-OP im Januar rar. Ein manipuliertes Foto heizte die Gerüchteküche zwischenzeitlich neu ein.

Royals: Gesundheitszustand von Kate und Charles bewegen

König Charles tritt nach Bekanntwerden seiner Krebserkrankung kürzer, sagte kürzlich seine Teilnahme an der Gedenkveranstaltung zum Commonwealth Day ab. Auch seine Schwiegertochter, Prinzessin Kate, sorgte in jüngster Vergangenheit mehrfach durch ihren nicht näher bekannten Gesundheitszustand für Schlagzeilen.

Besser gesagt: Sie tauchte nach ihrem geplanten Bauch-Eingriff im Januar ab, zeigte sich nicht mehr in der Öffentlichkeit. Das heizte Gerüchte an. Der Palast reagierte reserviert, betonte jedoch, dass es ihr gut gehe.

Ein manipuliertes Foto löste zwischenzeitlich ein regelrechtes PR-Fiasko aus. Mehrere große Nachrichtenagenturen zogen das Bild wieder zurück, wie die tagesschau berichtete. Ein Novum. Kurze Zeit später bestätigte Kate selbst, dass das Foto an Muttertag bearbeitet worden sei.

Royals zeigen sich: Ist die Sichtung von Kate glaubwürdig?

Wie das Boulevardblatt The Sun nun berichtet, habe ein Zeuge Prinzessin Kate zusammen mit ihrem Ehemann Prinz William am Wochenende beim Einkauf unweit von Schloss Windsor gesehen. Die 42-Jährige habe "entspannt und glücklich" ausgesehen, so der Augenzeuge. Das sei ein eindeutiger Beweis dafür, dass es ihr gesundheitlich besser gehe, bestätigten Experten im Bericht.

Der Palast hält sich weiterhin eher bedeckt. Einzig ein Posting auf Instagram ging nach der Bauch-OP bezüglich Kate online.

Die Spekulationen aber würden nicht abreißen, wie es in der Daily Mail steht. Auch dieses britische Boulevardblatt betont, dass vor allem im Netz regelrechte Verschwörungstheorien über die Prinzessin weitergeführt werden würden. Es habe sich, so eine dieser Erklärungsversuche, gar nicht um Kate gehandelt, sondern um ein Double.