Mann mit über vier Promille im Schwimmbad festgenommen

Ein 31-Jähriger ist am Sonntag in einem Schwimmbad in Babenhausen (Landkreis Darmstadt-Dieburg) wohl mit über vier Promille von der Polizei festgenommen worden. Zuvor habe der Mann drei Mädchen «unsittlich berührt», teilte die Polizei unter Berufung auf Zeugenaussagen mit.

Bei einem Atemalkoholtest seien bei ihm 4,21 Promille festgestellt worden. Der Mann sei in eine Gewahrsamszelle gekommen. Er muss sich nun in einem gegen ihn eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten.