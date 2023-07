Nach "Titan"-Unglück: Oceangate-Mitbegründer plant Flug zur Venus

"Vergessen Sie 'Titan'", sagt Guillermo Söhnlein nach der Implosion des U-Boots. Der Oceangate-Mitbegründer hat schon neue Pläne: Er will 1000 Menschen zur Venus schicken.

Erst vor gut einem Monat kamen an Bord des Tauchboots "Titan" fünf Menschn ums Leben. Unter ihnen war auch der Gründer der Firma Oceangate, Stockton Rush. Der Mitbegründer Guillermo Söhnlein hat trotz des Unglück schon wieder neue Pläne. Dieses Mal liegt das Ziel nicht unter Wasser, stattdessen soll es ins All gehen. Söhnlein plant laut dem US-Magazin Business Insider, mit seinem Unternehmen Humans2Venus bis 2050 tausend Menschen in die Atmosphäre der Venus zu schicken, um dort zu leben.

Die Menschheit müsse weiterhin an die Grenzen der Innovation gehen, so der Unternehmer. Sein Plan sei nicht so verrückt, wie er scheint. "Ich denke, es ist weniger ehrgeizig, als bis 2050 eine Million Menschen auf die Marsoberfläche zu bringen", sagte Söhnlein gegenüber dem Business Insider.

Oceangate-Mitbegründer will Menschen zur Venus bringen

Die Venus ist der wärmste Planet unseres Sonnensystems. Die Atmosphäre ist voller Kohlendioxid, ihre Oberflächentemperatur könnte Blei schmelzen, und aus ihren Wolken regnet Schwefelsäure. Der atmosphärische Druck auf der Venus ist laut der Nasa 90 Mal so hoch wie auf der Erde.

Doch das bringt Söhnlein nicht von seinen Plänen ab. Er verweist auf Forschungsergebnisse, die darauf hindeuten, dass es etwa 50 Kilometer von der Oberfläche entfernt einen Bereich gebe, in dem Menschen theoretisch überleben könnten. Wenn eine Raumstation so gebaut werden könnte, dass sie der Schwefelsäure in den Wolken standhält, könnten laut Söhnlein eines Tages Hunderte bis Tausende Menschen in der Atmosphäre der Venus leben. "Es ist ehrgeizig, aber ich denke, dass es bis 2050 auch sehr gut machbar ist", so Söhnlein.

U-Boot "Titan" implodierte in der Nähe des Titanic-Wracks

Die Menschheit müsse trotz der "Titan"-Tragödie die Grenzen der Innovation ausloten. "Vergessen Sie Oceangate. Vergessen Sie 'Titan'. Vergessen Sie Stockton", wird Söhnlein vom Business Insider zitiert. Die Menschheit könnte am Rande eines großen Durchbruchs stehen.

Im Juni war das U-Boot mit fünf Passagieren an Bord zum Wrack der Titanic aufgebrochen. Etwa anderthalb Wochen später war es verschwunden. Kurze Zeit später wurde bekannt, dass das U-Boot implodiert war. Keiner der Insassen hat überlebt. Die US-amerikanische Küstenwache hat Trümmerteile und sterbliche Überreste gefunden.