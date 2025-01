Polizei sucht nach Verdächtigem – er soll jungen Frau getötet haben

Ein junge Frau wurde am Donnerstag in Genthin in Sachsen-Anhalt bei einer Auseinandersetzung mit einem 28-Jährigen tödlich verletzt. Die 20-Jährige starb trotz schneller Hilfe an ihren Verletzungen, wie die Polizei in Stendal mitteilte. Zwischen der Frau und dem Mann soll es eine Beziehung gegeben haben. Laut Bericht der Bild handelt es sich bei dem Opfer um die Ex-Freundin des Gesuchten.

Verdächtiger seit Donnerstagnachmittag auf der Flucht - nicht ansprechen

Der Verdächtige namens Dominik Torsten Schenk hat nach der Tat am Donnerstagnachmittag die Flucht ergriffen. Die Polizei hatte mithilfe eines Hubschraubers nach dem Mann gefahndet. Dennoch sei derzeit nicht klar, wo sich der Mann aufhält, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stendal.

Die Polizei veröffentlichte nun ein Foto des Verdächtigen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Sie warnt jedoch davor, den Mann anzusprechen. Er könne bewaffnet sein, hieß es. Wenn den Mann sieht, solle sofort die Notrufnummer 110 anrufen.

Zeugenhinweise der Polizei melden

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines Tötungsdelikts. Bislang sei der Tatverdächtige zumindest nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Details zur möglicherweise verwendeten Tatwaffe und der weiteren Tatumstände nannte der Sprecher unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, sich in der Polizeiinspektion Stendal unter der Telefonnummer 03931/682292 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.