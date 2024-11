„Sintflutartige Regenfälle“: neue Unwetter-Warnung für Spanien

Spanien könnte noch einmal von heftigen Unwettern heimgesucht werden. Der staatliche spanische Wetterdienst Aemet warnt ab Dienstag vor „sehr starken und anhaltenden Regenfällen, stellenweise sintflutartig“, die vor allem die Balearen und den Mittelmeerraum treffen könnten. Auch in Nord- und Zentralspanien könnte es demnach zu starken Regenfällen kommen, teilt Aemet bei X mit. Bereits am Dienstag gilt in vielen Küstenregionen Warnstufe Gelb, auf den Balearen und im äußersten Nordosten Spaniens sogar Warnstufe Orange.

Spanien: Wetterdienst warnt vor sintflutartigen Regenfällen

In einer Unwetterwarnung auf ihrer Webseite, schätzt Aemet die Wahrscheinlichkeit, dass es zu den angekündigten Unwettern kommt, als sehr hoch ein - mehr als 70 Prozent. Die „sehr starken bis sintflutartigen Regenfälle und Schauer“ sollen am Dienstag, den 12. November, beginnen, und mindestens bis Samstag, den 16. November, anhalten.

Weiter heißt es bei der Behörde, dass sich in den kommenden Tagen eine kalte Luftmasse von Nordeuropa nach Südwesten bewegen werde. Ein Tiefdruckgebiet soll über die Iberische Halbinsel ziehen und für ein paar Tage über der Region bleiben. Die feuchte Mittelmeerströmung aus dem Osten werde wahrscheinlich sehr starke und anhaltende Niederschläge hervorrufen, die von Stürmen und Gewittern begleitet würden, warnt Aemet. In den spanischen Gebirgsregionen, etwa im Norden, kann es auch zu Schneefall kommen.

Unwetterwarnung in Spanien: Mallorca, Barcelona und Alicante betroffen

Die Regenfälle können insbesondere den Süden der Balearen und Mallorca heftig und anhaltend treffen. Auch in den Städten Barcelona und Alicante sei mit starker Intensität zu rechnen. Ab Samstag, den 16. November, sollen die Niederschläge an Intensität verlieren und sich auf die Atlantikseite der Iberischen Halbinsel verlagern.

In Spanien sieht man den drohenden starken Regenfällen mit bangem Blick entgegen. Bei den heftigen Unwettern und den daraus folgenden Überschwemmungen in der vergangenen Woche, wurden ganze Gebiete überschwemmt und Regionen wie jene um Valencia verwüstet, über 200 Menschen kamen ums Leben, von mehreren Dutzend fehlt nach wie vor jede Spur.