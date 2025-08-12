Nach Wasserrohrbruch Fahrbahnteil bald wieder offen

Nach einem Wasserrohrbruch unterhalb des Gustav-Stresemann-Rings in Wiesbaden soll bis zum 1. September eine Fahrbahn stadtauswärts wieder befahrbar sein. Wie die Stadt mitteilte, waren durch den Wasserschaden am vergangenen Freitag massive Schäden an Straße und Gehweg entstanden. Dafür müssten demnach auf einer Fläche von 750 Quadratmetern der Asphalt und der Unterbau der Straße erneuert werden.

Das defekte sechs Meter lange Leitungsstück aus dem Jahr 1954 war noch in der Nacht durch ein neues Rohr ausgetauscht worden. Nach Angaben des Versorgungsbetriebs ESWE soll nun parallel zu den Baumaßnahmen der Leitungsabschnitt zwischen der Wittelsbacher Straße und der Wettiner Straße auf einer Länge von 300 Metern präventiv erneuert werden. Ein genauer Zeitplan dafür stehe aber noch aus.