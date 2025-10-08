Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Nachbarschaftsstreit: Streit zwischen Nachbarn? Mutmaßlicher Schütze gestorben

Nachbarschaftsstreit

Streit zwischen Nachbarn? Mutmaßlicher Schütze gestorben

Ende September fallen in Walldorf Schüsse, zwei Männer werden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Nun ist einer an den schweren Verletzungen gestorben.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Motiv für die Tat soll ein Streit unter Nachbarn gewesen sein. (Archivbild)
    Motiv für die Tat soll ein Streit unter Nachbarn gewesen sein. (Archivbild) Foto: Marc Schüler/dpa

    Elf Tage nach einem mutmaßlichen Nachbarschaftsstreit in Mörfelden-Walldorf mit zwei schwer verletzten Kontrahenten ist einer der Männer gestorben. Der 79-Jährige sei am Dienstag im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Darmstadt mit.

    Nach den bisherigen Ermittlungen hatte der 79-Jährige Ende September im Stadtteil Walldorf auf seinen 58 Jahre alten Nachbarn geschossen und anschließend die Waffe gegen sich selbst gerichtet. Der Gesundheitszustand des 58-Jährigen ist der Mitteilung zufolge stabil. Als Hintergrund für die Tat im Landkreis Groß-Gerau vermuten die Ermittler einen Streit der beiden Nachbarn, ein möglicher Grund hierfür wurde nicht mitgeteilt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden