Streit zwischen Nachbarn? Mutmaßlicher Schütze gestorben

Elf Tage nach einem mutmaßlichen Nachbarschaftsstreit in Mörfelden-Walldorf mit zwei schwer verletzten Kontrahenten ist einer der Männer gestorben. Der 79-Jährige sei am Dienstag im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Darmstadt mit.

Nach den bisherigen Ermittlungen hatte der 79-Jährige Ende September im Stadtteil Walldorf auf seinen 58 Jahre alten Nachbarn geschossen und anschließend die Waffe gegen sich selbst gerichtet. Der Gesundheitszustand des 58-Jährigen ist der Mitteilung zufolge stabil. Als Hintergrund für die Tat im Landkreis Groß-Gerau vermuten die Ermittler einen Streit der beiden Nachbarn, ein möglicher Grund hierfür wurde nicht mitgeteilt.