Der Sneaker-Doktor: Wie ein Berliner Schuster Turnschuhe vor der Tonne rettet

Von Quirin Hönig - vor 55 Min.

Hagen Matuszak und sein Team von „Sneaker Rescue“ haben sich auf die Reparatur von Sneakern spezialisiert. Allerdings haben sie jetzt Konkurrenz bekommen.

Die Patienten von Hagen Matuszak reihen sich am Tresen neben der Tür auf. Sie sind grau und weiß und rot, kommen aus allen Ecken des deutschsprachigen Raumes und haben alle ganz unterschiedliche Wehwehchen zu beklagen. Bei manchen löst sich die Sohle, bei anderen ist der Stoff an den Zehen durch oder das Innenfutter muss ausgetauscht werden. Es sind treue Begleiter, Erinnerungsstücke und ganz einfache Gebrauchsgegenstände, die in Matuszaks Praxis auf dem Operationstisch landen und deren Lebenszeit durch einige Eingriffe verlängert wird. In seiner Werkstatt in Berlin werden Sneaker vor der Mülltonne bewahrt.

