Georg Stefan Troller: Ein genauer Beobachter schloss für immer die Augen

Georg Stefan Troller empfing in seiner mit Büchern voll gestellten Wohnung im Südwesten von Paris. Ein liebenswürdiger Herr mit einer humorvollen Art, ohne jede Eile und seinem Gegenüber vollständig zugewandt. Er, der Meister der tiefschürfenden, persönlichen und doch nie aufdringlichen Fragen, ließ sich selbst freimütig interviewen. Auch im hohen Alter hatte er ein erstaunlich präzises Gedächtnis und einen sehr klaren Blick auf die Gegenwart.

Mit 103 Jahren ist Troller am Samstag in Paris, seiner Wahlheimat seit 1949, gestorben. Er galt als Reporterlegende, arbeitete als TV-Dokumentarfilmer und Autor, produzierte das erfolgreiche „Pariser Journal“ für den WDR und porträtierte mehr als zwei Jahrzehnte lang Weltstars von Alain Delon über Juliette Gréco bis Muhammad Ali in seiner ZDF-Reihe „Personenbeschreibung“. Seine deutsche Frau, die Malerin Kirsten Troller, mit der er in zweiter Ehe verheiratet war, ist vor sieben Jahren gestorben.

„Wenn man sich herantastet, kann man am Ende fast alles fragen und sehr nahe an das herankommen, was die Persönlichkeit ist oder glaubt zu sein.“ Georg Stefan Troller, Dokumentarfilmer

„Haben Sie Ihr Aufnahmegerät auch an?“, erkundigte er sich zu Beginn des Gesprächs im Februar 2014 schmunzelnd. Er selbst habe einmal einen „Albtraum“ erlebt, als er die italienische Malerin Leonor Fini vier Stunden lang interviewte – und später bemerkte, dass er „kein Wort“ aufgenommen hatte. „Ich musste zurückgehen und sagen, wir müssen alles nochmals machen. Die hat getobt!“ Ein gutes Interview sei immer ein Geben und Nehmen, ein Austausch, sagte der gebürtige Wiener mit seinem weichen, diskret österreichischen Akzent. „Wenn man sich herantastet, kann man am Ende fast alles fragen und sehr nahe an das herankommen, was die Persönlichkeit ist oder glaubt zu sein. Man hat nur etwas davon, wenn es zur Sache geht. Ansonsten ist es das übliche Blabla.“

Die Interviews waren eine Form der Selbstheilung, sagte er oft, aus den Worten der anderen zog er Lehren für sich selbst. Als einen besonders beeindruckenden Filmprotagonisten erlebte er den amerikanischen Vietnamkriegs-Veteran Ron Kovic, der mit 23 Jahren an den Rollstuhl gefesselt war – das bedeutete das Ende von Sport, Job, Sexualität. Und doch habe er aus eigener Kraft ein erfülltes Leben aufgebaut. Er wollte zeigen, dass das geht, so Troller. So wie er sich selbst „am eigenen Schopf packen und herausziehen musste“.

Icon vergrößern Ein Mann mit Charakter: Georg Stefan Troller in einer Büchersendung 2006. Foto: Miguel Villagran, dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ein Mann mit Charakter: Georg Stefan Troller in einer Büchersendung 2006. Foto: Miguel Villagran, dpa

Der Sohn einer jüdischen Pelzhändlerfamilie erlebte in den 1930er Jahren in Wien heftige Anfeindungen und nahm davon einen zähen Selbsthass mit, der ihn lange belastete: Er als Jude sei „das Unglück der anderen“, so hatte man es ihm eingetrichtert. Nach dem Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland 1938 floh er über Prag und Paris nach New York. 1943 wurde er in den USA zum Kriegsdienst eingezogen, kam 1945 als amerikanischer Soldat nach Europa zurück, nahm an der Einnahme Münchens teil und begleitete die US-Armee als Dolmetscher bei der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau und der Vernehmung von Kriegsgefangenen.

Die erschütternden Szenen, die er damals zu sehen bekam, beschrieb Troller ungeschönt. Einige Jahre später kam der junge Mann mit einem US-Stipendium an die Pariser Sorbonne-Universität. In Frankreich blieb er, wo er erste Jobs bei Radio- und Fernsehsendern ergatterte und bald seine erfolgreichen Formate drehte. Rund 170 Filme machte er eigener Schätzung nach und traf dabei die Crème de la crème der Prominenz: Romy Schneider, die er als rastlos wahrnahm, Édith Piaf, „eine Frau, die nur aus Gefühlen bestand“. Oder Woody Allen, der sich feindselig benahm: „Er wollte absolut nicht von mir gefilmt werden und hat wirklich alles getan, um mir das Leben zur Hölle zu machen.“

Seine Rückkehr in die Wohnzimmer der Deutschen sah Troller als „Ausgleich“ für sein Leben

Troller, der einst vor den deutschen Nazis nach Amerika fliehen musste, gelangte Jahrzehnte später mit seinen Filmen in die Wohnzimmer der Bundesrepublik und erntete riesige Anerkennung für seine Arbeit. Eine Revanche sei das gewesen, aber nicht in Form von Rache, betonte er: „Es war ein Ausgleich.“

Auch Unbekannte brachte der Journalist vor seine Kamera, Verbrecher, Mörder. Ein Film drehte sich um Menschen, die ihren Ehemann oder ihre Frau umgebracht haben. Er wollte das Menschliche in diesen vermeintlichen Unmenschen sehen. Er habe sich gefragt, ob ihm das auch passieren könnte – und kam zum Schluss: Ja. „Irgendwo kann jedem Menschen alles passieren.“

Später setzte er sich in Filmen auch mit seinem eigenen bewegten Leben auseinander und schrieb bis ins hohe Alter hinein Bücher mit jener spöttelnden Ironie, die ihn auszeichnete. Paris war meist der Schauplatz seiner Anekdoten wie auch seines Lebens. Hier leben seine beiden Töchter, hier war sein Zuhause. Voller interessanter Menschen, die jeder für sich ein Rätsel darstellen, dessen Lösung Georg Stefan Troller so oft näher gekommen ist.