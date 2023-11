"Notruf" und Nachmittagstalk: Hans Meiser prägte das Fernsehen

Hans Meiser war einer der beliebtesten Moderatoren der 90er. Millionen Menschen sahen seine Sendungen auf RTL. Jetzt starb er unerwartet – und vor einem Comeback im Radio.

Er konnte über alles und jeden reden und wirkte dabei im schicken Zweireiher mit Krawatte seriös, was man nicht von jedem Talkmaster und jeder Talkmasterin sagen konnte. In seiner großen Zeit in den 90er Jahren war der Moderator Hans Meiser aus dem deutschen (Privat-) Fernsehen nicht wegzudenken. Vor allem mit seiner täglichen und nach ihm benannten Talkshow auf RTL und der Rettungssendung "Notruf" begeisterte er ein Millionenpublikum.

Ein Foto aus den Anfangstagen: Von 1992 an moderierte Hans Meiser den nach ihm benannten Nachmittagstalk – den ersten in Deutschland. Foto: RTL/dpa

Zuletzt wollte der gebürtige Niedersachse mit dem privaten Lübecker Radio Wellenrausch, an dem er auch beteiligt war, ein Comeback im Hörfunk feiern. Es kam nicht mehr dazu, der Sender musste am Montag den Tod der TV-Legende verkünden: Der Moderator ist im Alter von 77 Jahren gestorben, völlig überraschend an Herzversagen, heißt es auf dem offiziellen Instagram-Account des Senders. Meiser hinterlasse neben seiner Ehefrau drei Kinder und drei Enkel. "Der letzte Wunsch war von Hans, dass wir den Radiosender weiterführen und den schweren Start mit vielen Hürden meistern und nicht aufgeben."

1700 Folgen seiner Talkshow "Hans Meiser" wurden auf RTL ausgestrahlt

In seinem RTL-Nachmittagstalk sprach Hans Meiser in den frühen Jahren der deutschen Privatsender mit Krethi und Plethi – oft über Alltagsprobleme oder spezielle Lebenssituationen. Bisweilen drifteten die teils krawalligen Sendungen ins Absurde ab. Aber das tat dem Erfolg keinen Abbruch. Von 1992 bis zu ihrer Einstellung knapp zehn Jahre später wurden 1700 Folgen der Talkshow ausgestrahlt. Die Sendung erreichte nach Angaben von RTL einen Zuschauer-Marktanteil von bis zu 40 Prozent.

Erfolg hatte Meiser auch an der Seite von Birgit Schrowange in der Pannenshow "Life! Dumm gelaufen". Sein seriöser Ruf aber stammte vor allem aus den 80er Jahren. Von Radio Luxemburg zu RTL plus gewechselt, baute er die Nachrichtenredaktion des noch jungen TV-Senders mit auf und präsentierte die Nachrichtensendung "7 vor 7", später "RTL Aktuell".

Meiser wurde vorgeworfen, Verschwörungstheorien zu verbreiten

Als die für das Privatfernsehen "goldenen 90er" vorbei waren, lief allerdings auch die Karriere von Meiser langsam aus. Darüber haderte er öffentlich – und machte schließlich Schlagzeilen in eigener Sache: Meiser wurde vorgeworfen, über das Internetportal watergate.tv rechte Verschwörungstheorien zu verbreiten. Bezeichnenderweise hatte er in Jan Böhmermanns "Neo Magazin Royale" den rechtspopulistischen "Kleinen Mann" gespielt und "Hans Meiser Steinmeiser", eine Bundespräsidenten-Parodie. Meiser flog 2017 aus Böhmermanns Satire-Show. Zu seinen Texten stehe er, erklärte Meiser damals. Was sonst auf dem Portal veröffentlicht werde, lese er allerdings "relativ selten".

