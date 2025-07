12/12 Papst Franziskus konnte rechtzeitig zu Ostern aus dem Krankenhaus entlassen werden. Er erteilte am Ostersonntag den Segen Urbi et Orbi (lateinisch für "der Stadt und der Welt") in der zentralen Loge des Petersdoms zum Abschluss der von Kardinal Comastri geleiteten Ostermesse auf dem Petersplatz im Vatikan.

Foto: Andrew Medichini, AP/dpa