Rockstar Meat Loaf ist tot: Er war der knuffige Kumpel ohne Allüren

Die amerikanische Rocklegende Meat Loaf ist mit 74 Jahren gestorben. Er hinterlässt ein gewaltiges Werk, eine Supersingle und einen besonderen Humor.

Distanz war nicht sein Ding. Traf man Meat Loaf zum Interview, nahm er einen erst mal in den Arm. Ganz selbstverständlich. Wie ein alter Kumpel, den man ein paar Jahre lang nicht gesehen hatte. Einmal, in einem Nobelhotel mit angeschlossenem Sternerestaurant in der Nähe von Köln, echauffierte er sich darüber, keinen Burger bestellen zu können. Sondern nur diesen „Stubenküken-Scheiß“, den er nie anrühren würde. Viele seiner Kollegen hätten jetzt Theater gemacht und einen Assistenten zum nächsten Schnellrestaurant geschickt. Meat, wie er von allen genannt wurde, aß stattdessen einen Salat und machte Witze über sein Wohlfühlgewicht.

Nun ist dieser herzliche und knuffige Mann, nun ist Meat Loaf, geboren als Marvin Lee Aday in Dallas/Texas, im Alter von 74 Jahren gestorben. Seine Frau Deborah Gillespie, seine Töchter Amanda und Pearl sowie einige enge Freunde waren bei ihm.

Meat Loaf sah sich nicht als Rockstar, sondern als Entertainer

Die Todesursache wurde nicht bekannt gegeben. Aber es ist kein Geheimnis, dass es ihm gesundheitlich schon lange nicht mehr gut ging. Die Kniegelenke mussten ersetzt werden, okay. Vor allem jedoch litt Meat Loaf am Wolff-Parkinson-White-Syndrom, einem Herzleiden. Nach einer Operation setzte er die Karriere fort, kollabierte jedoch wiederholt bei Konzerten. Hin und wieder sah er sich genötigt, die Meldungen geschmackloser Medien zu dementieren, die seinen Tod verkündet hatten.

Meat Loaf bei einem Konzert 2006 in Mannheim. Foto: Ronald Wittek, dpa

2016 veröffentlichte er sein letztes Album „Braver Than We Are“. Noch im November schrieb er auf Facebook, im Januar 2022 ins Studio gehen und neue Musik aufnehmen zu wollen. Meat Loaf war kein Mick Jagger. Er liebte seine Shows, die bis zu drei Stunden dauerten und an Theatralik kaum zu übertreffen waren, doch abseits der Bühne bevorzugte er ein unaufgeregtes Leben. „Ich bin kein Rockstar. Ein Rockstar hat nie Feierabend, der trägt sogar auf der Straße noch dieselben Klamotten wie auf der Bühne und verändert seine Frisur in vierzig Jahren kein einziges Mal.“ Er aber sei „ein Entertainer, aber nach der Vorstellung gehe ich einfach heim“.

Sein großer Hit war „I’d Do Anything For Love (But I Won’t Do That)“

Was bleibt, ist sein künstlerisches Vermächtnis. Und das ist gewaltig. Meat Loaf war musikalisch ein Mann für das Monumentale. „Bat Out Of Hell“, sein Album aus dem Jahr 1977, ist eines der erfolgreichsten der Musikgeschichte. Es stand über 500 Wochen lang in den US-Charts, bis heute verkauft es sich jährlich 200.000 Mal. 16 Jahre später – nach einigen weniger erfolgreichen Werken – triumphierte er mit der Fortsetzung „Bat Out Of Hell II: Back Into Hell“ und der darauf enthaltenen Supersingle „I’d Do Anything For Love (But I Won’t Do That)“ – seinem mit Abstand größten Hit – ein weiteres Mal.

Dass sich in seiner Karriere Welt- und Misserfolge quasi abwechselten, nahm er hin: „Manchmal mögen mehr Menschen meine Musik, manchmal sind es nicht so viele.“