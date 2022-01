Schauspieler Hardy Krüger ist tot: Er war Weltstar und Weltenbummler

Hardy Krüger ist mit 93 Jahren gestorben. Er drehte mit John Wayne oder Robert Redford - und sollte einst in Sonthofen zum Vorzeige-Nazi geformt werden.

Er hat das Leben geliebt, das Abenteuer auch, und das alles in vollen Zügen genossen. Hardy Krüger war einer der ersten deutschen Weltstars nach dem Zweiten Weltkrieg. Mit Filmen wie „Hatari!“ zusammen mit John Wayne, „Die Wildgänse kommen“ mit Richard Burton oder „Der Flug des Phönix“ mit James Stewart hinterließ er zeitlose cineastische Dokumente.

Er drehte auch Filme mit Sean Connery und stand mit Schauspielgrößen wie Charles Aznavour, Robert Redford, Orson Welles oder Claudia Cardinale vor der Kamera. Im Fernsehen war er später als „Weltenbummler“ in der gleichnamigen ARD-Reihe erfolgreich. Mit seinem Buch „Eine Farm in Afrika“ begann eine Karriere als Autor.

An der Seite von Superstar John Wayne im Film "Hatari!". Foto: Mary Evans, Imago Images

Zuletzt lebte Krüger seiner amerikanischen Frau Anita Park zuliebe, mit der er seit 1978 in dritter Ehe verheiratet war, den größten Teil des Jahres im kalifornischen Palm Springs in den USA. Dort verbrachte der gebürtige Berliner, der lange eine Farm in Afrika besaß, seinen Lebensabend. Nun trat der Weltenbummler im Alter von 93 Jahren seine letzte Reise an. Plötzlich und unerwartet sei er gestorben, teilte seine Agentur mit. „Seine Herzenswärme, seine Lebensfreude und sein unerschütterlicher Gerechtigkeitssinn werden ihn unvergessen machen“, hieß es weiter.

Über sein Privatleben, zu dem auch seine Schauspieler-Kinder Christiane Krüger und Hardy Krüger jr. sowie dessen Schwester Malaika gehören, hat sich Hardy Krüger zeitlebens prinzipiell nicht groß geäußert. Wie sein Sohn Hardy Junior zuletzt gegenüber unserer Redaktion sagte, war sein Verhältnis zum Vater nicht ohne Spannungen. Doch auch er ging darauf nicht näher ein. Bekannt ist, dass dies alles mit der Trennung von seiner zweiten Frau Francesca Marazzi zusammenhängt.

Hardy Krüger sagte einmal: "Ich war als Nazi erzogen worden"

Über seinen frühen Werdegang während und nach dem Zweiten Weltkrieg berichtete der Mime allerdings durchaus. 1928 als Eberhard Krüger und Sohn eines Hitler-gläubigen Ingenieurs geboren, war er auf der NS-Ordensburg in Sonthofen im Oberallgäu aufgewachsen. „Ich war als Nazi erzogen worden“, sagte er später. Ein älterer Schauspielkollege habe ihn als Fünfzehnjährigen aber davor bewahrt, ein Nazi zu werden.

Krüger, der mit gerade einmal 15 Jahren von Ufa-Regisseur Alfred Weidenmann für den Film „Junge Adler“ (1943) entdeckt wurde, sagte dazu einmal in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin Spiegel: „Ich habe schnell gemerkt, dass alles Militärische, der ständige Gleichschritt nicht zu mir passt. Spaß gemacht hat mir dort nur die Segelfliegerei. Ich habe in Sonthofen einen Minderwertigkeitskomplex entwickelt, mir selbst die Schuld dafür gegeben, dass es mir dort nicht gefallen hat. Die anderen waren super – ich war nichts.“

Hardy Krüger als General Ludwig in einer Filmszene aus dem Streifen "Die Brücke von Arnheim". Foto: Picture Alliance, dpa

Am Ende des Krieges, im März 1945, wurde Krüger noch ins letzte Aufgebot Hitlers zur SS-Panzerdivision „Nibelungen“ eingezogen. Weil er sich weigerte, auf Amerikaner zu schießen, wurde er in den letzten Kriegstagen sogar zum Tode verurteilt. Nur dank eines gnädigen Offiziers entkam der junge Mann der Vollstreckung.

Dann begann die Hollywood-Karriere von Hardy Krüger

Mit einer großen Portion Glück bewältigte er diese aufgewühlten Jahre. Er desertierte und kam in US-Kriegsgefangenschaft, wo ihm ein Captain die Flucht von Tirol bis nach Berlin-Biesdorf ermöglichte.

Nach dem Krieg fasste Krüger dann aber relativ schnell wieder Fuß und bekam 1956 die Rolle als deutscher Fliegeroffizier Franz von Werra in „Einer kam durch“. Der Film wurde ein Welterfolg – und Krüger über Nacht ein internationaler Star. Eine Hollywood-Karriere folgte.

Hardy Krüger im Jahr 2009 neben seinem Sohn Hardy jr. und seiner Frau Anita Park. Foto: Jens Kalaene, dpa

Eine bekannte Anekdote aus dieser Zeit ist, dass er damals unter anderem John Wayne unter den Tisch getrunken haben soll. Die beiden drehten 1960 in Afrika zusammen den Film „Hatari““. Krüger erzählte später: „Man hatte mich gewarnt, er sei ein harter Trinker. ,Verdammt’, dachte ich. Wayne bestellte immer dreifachen Cognac, ich einfachen Whiskey. Aber betrunken wurde ich nicht: Vorher hatte ich fünf Löffel Speiseöl geschluckt.“

Der Kinostar blieb bescheiden und liebenswert

Ebenso sorgfältig wie auf den Barbesuch mit dem Hollywood-Star bereitete er sich auf seine Arbeit vor. Rollen habe er immer sehr sorgfältig ausgewählt, um dem Ausland in guten Filmen das Bild von „guten Deutschen“ zu zeigen. Mit vielen Schauspielerinnen und Schauspielern freundete er sich an, lernte von ihnen für sein Leben, wie er später berichtete. „Die größten Stars sind immer ganz bescheidene und liebenswerte Menschen gewesen“, erinnert er sich an seinem 90. Geburtstag. Dasselbe ließe sich wohl auch über Hardy Krüger sagen.

Auch, weil sich der Mann mit den strahlend blauen Augen bis zuletzt gegen Rechtsextremismus einsetzte. „Seitdem die ersten Hakenkreuze an der Kölner Synagoge an Heiligabend 1959 aufgetaucht sind, habe ich mich gegen Neonazis engagiert“, sagte er. Dafür erhielt er das Große Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland. 2013 gründete er zusammen anderen Prominenten die Initiative „Gemeinsam gegen rechte Gewalt“. Und bis ins hohe Alter las der Autor von 18 Büchern in Schulen aus den Werken, in denen er von seinen Erfahrungen im Dritten Reich erzählt.

Sein eigenes Resümee am Ende eines erfüllten Daseins klingt bescheiden: „Alles, was ich im Leben erfahren und getan habe, ist im Wesentlichen auf andere Menschen zurückzuführen, nicht auf mich.“

So war er, der Hardy Krüger.