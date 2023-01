Zum Tod von Tatjana Patitz: Sie war "The German Gesicht"

Schon in den 80ern zählte Tatjana Patitz zu den Supermodels der Welt. Mit nur 56 Jahren ist sie gestorben – an Brustkrebs, wie es jetzt hieß.

Tanja P. nicht Cindy C./ Es steht fest, in dieser Klinik bist nur Du meine Therapie./ Ich frage sie – so oft wie nie:/ Wie heiß ist meine Hose mit und ohne Eis – in der Prärie. (Falco in „Tanja P. nicht Cindy C.“)

Cindy Crawford und Tatjana Patitz spielten in den 80er und 90er Jahren in einer Liga – in der der Supermodels. Riesige Plakate von ihnen hingen in den Metropolen der Welt und als Poster in ungezählten Kinderzimmern. Für den österreichischen Sänger Falco war klar, welchem Model er den Vorzug geben würde. Verraten hat er es in seinem Song „Tanja P. nicht Cindy C.“, den er offenbar während eines Drogenentzugs schrieb.

Nicht nur für den Wiener war die in Hamburg geborene Tatjana Patitz, die in der Branche „The German Gesicht“ genannt wurde, eine, wenn nicht die Sehnsuchtsfrau. Mit nur 56 Jahren ist sie am Mittwochmorgen in ihrer kalifornischen Wahlheimat an Brustkrebs gestorben, wie ihre Agentin mitteilte.

Sie soll "mysteriöser, erwachsener, unnahbarer" als die anderen Topmodels gewesen sein

Von ihrer Biografie träumen noch immer viele Mädchen: Patitz wuchs in Schweden auf. Mit 17 wurde sie vom berühmten Modefotografen Peter Lindbergh entdeckt. Zusammen mit Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Naomi Campbell und noch anderen leitete sie die Ära der Supermodels ein. Aber Patitz war ein spezieller Typ. Sie hatte den Ruf, „mysteriöser, erwachsener, unnahbarer“ als die anderen zu sein – und ein bisschen komplizierter. Nach ihrer Modelzeit zog sie schließlich von Paris nach Kalifornien, wo sie eine Filmkarriere zu starten versuchte. 1993 schaffte sie es, neben Sean Connery in „Die Wiege der Sonne“ mitzuspielen. Richtig Fuß fasste sie im Filmgeschäft gleichwohl nie.

Zur Liebe zum Filmgeschäft passte ihre Vorliebe für Schauspieler: So war sie unter anderem mit Richard Gere, Johnny Depp und Pierce Brosnan liiert. 2003 heiratete sie den Geschäftsmann Jason Johnson. 2004 kam ihr Sohn Jonah zur Welt, fünf Jahre später trennte sich das Paar. Tatjana Patitz selbst zog sich fortan weitgehend aus der Glitzerwelt zurück und setzte sich für Umwelt- und Tierschutz ein.

Mit zuletzt über 70.000 Neuerkrankungen jährlich ist Brustkrebs übrigens in Deutschland die mit Abstand häufigste Krebserkrankung von Frauen. Auch Hollywoodstar Jane Fonda, Popstar Kylie Minogue oder Moderatorin Sylvie Meis erkrankten daran. Sie allerdings wurden wieder gesund.