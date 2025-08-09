Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Nacht auf Samstag: Polizei sucht Männer nach Schüssen auf Kioskbesitzer

Nacht auf Samstag

Polizei sucht Männer nach Schüssen auf Kioskbesitzer

Der Besitzer eines Kiosks wird von einem jungen Mann geschlagen, dann schießt ein anderer auf ihn. Das Geschehen im Landkreis Offenbach gibt der Polizei Rätsel auf.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Im Landkreis Offenbach läuft eine Fahndung nach einem Mann, der auf einen Kioskbetreiber geschossen haben soll. (Symbolbild)
    Im Landkreis Offenbach läuft eine Fahndung nach einem Mann, der auf einen Kioskbetreiber geschossen haben soll. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Nach Schüssen auf einen Kioskbetreiber in Rodgau (Landkreis Offenbach) fahndet die Polizei nach drei Männern. Einer von ihnen steht laut Polizei und Staatsanwaltschaft unter dem Verdacht des versuchten Totschlags.

    Zunächst soll ein junger Mann in der Nacht auf Samstag den Kioskbesitzer unvermittelt und mehrfach ins Gesicht geschlagen haben, als der 60-Jährige gerade seinen Kiosk abschloss. Der junge Mann entfernte sich gemeinsam mit zwei Begleitern, der Kioskbesitzer folgte den drei Männern. Dann soll sich einer der Begleiter umgedreht und mehrfach gezielt auf den 60-Jährigen geschossen haben, teilte die Polizei mit.

    Kioskbesitzer im Krankenhaus

    Der Kioskbesitzer wurde nicht getroffen, aber wegen der Folge der Schläge ins Krankenhaus gebracht. Die drei Männer flüchteten. Die Polizei leitete eine großangelegte Fahndung ein, auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

    Die Polizei sucht weiter nach den Männern und bittet Zeugen, sich zu melden. «Die Hintergründe des Geschehens sind bislang unklar», heißt es in der Mitteilung. Auch, ob es sich um eine Schreckschusswaffe oder eine andere Waffe handelte, sei Gegenstand der Ermittlungen. Noch in der Nacht hätten umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort stattgefunden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden