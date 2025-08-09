Polizei sucht Männer nach Schüssen auf Kioskbesitzer

Nach Schüssen auf einen Kioskbetreiber in Rodgau (Landkreis Offenbach) fahndet die Polizei nach drei Männern. Einer von ihnen steht laut Polizei und Staatsanwaltschaft unter dem Verdacht des versuchten Totschlags.

Zunächst soll ein junger Mann in der Nacht auf Samstag den Kioskbesitzer unvermittelt und mehrfach ins Gesicht geschlagen haben, als der 60-Jährige gerade seinen Kiosk abschloss. Der junge Mann entfernte sich gemeinsam mit zwei Begleitern, der Kioskbesitzer folgte den drei Männern. Dann soll sich einer der Begleiter umgedreht und mehrfach gezielt auf den 60-Jährigen geschossen haben, teilte die Polizei mit.

Kioskbesitzer im Krankenhaus

Der Kioskbesitzer wurde nicht getroffen, aber wegen der Folge der Schläge ins Krankenhaus gebracht. Die drei Männer flüchteten. Die Polizei leitete eine großangelegte Fahndung ein, auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

Die Polizei sucht weiter nach den Männern und bittet Zeugen, sich zu melden. «Die Hintergründe des Geschehens sind bislang unklar», heißt es in der Mitteilung. Auch, ob es sich um eine Schreckschusswaffe oder eine andere Waffe handelte, sei Gegenstand der Ermittlungen. Noch in der Nacht hätten umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort stattgefunden.