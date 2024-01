Nächster TV-Sender vor dem Aus: Sky kürzt Programm

Sky trägt ein weiteres Programm zu Grabe. Auf die Inhalte müssen die Fans aber dennoch nicht verzichten.

Die TV-Landschaft bietet ein reichhaltiges wie umfangreiches Programm, bei dem sich jeder TV-Junkie satt sehen kann. Eine dreistellige Anzahl an Sendern steht bereit, um die Bürger zu unterhalten. Da sind die Öffentlich-Rechtlichen, ihre Dritten Programme, die Privatsender und viele, viele Special-Interest-Kanäle.

Genauso schnell wie immer neue Programme auf den Markt geworfen werden, fliegen andere aber auch wieder raus. Denn natürlich wollen die Sender vor allem schwarze Zahlen schreiben. Und das wird angesichts der Vielzahl an Angeboten und der zusätzlichen Konkurrenz durch Streaminganbieter wie Netflix, Disney+ oder Amazon Prime natürlich nicht einfacher.

Aus für Sky Comedy: Am 27. September ist Schluss

Sky hat sich in diesem Jahr bereits von einer ganzen Reihe Sendermarken verabschiedet. So wurden NatGeo, NatGeo Wild und Junior zu Grabe getragen. In den frühen Morgenstunden des 27. September ist auch für Sky Comedy Schluss. Wie dem TV-Guide der Pay-TV-Marke zu entnehmen ist, hat der letzten Tag des Gute-Laune-Kanals noch fünf Folgen "Pastewka" zu bieten, ehe eine Doppelfolge von "Comedy@Sky" mit Live-Auftritten von Tutty Tran und Ingmar Stadelmann den Abschluss bildet.

Der genaue Zeitpunkt der Abschaltung von Sky Comedy war lange offen. Die Hintergründe erklärte eine Sky-Sprecherin aber bereits im Frühjahr. Auf Nachfrage von DWDL hieß es: "Das Mediennutzungsverhalten unserer Zuschauer hat sich stark verändert, und sie schauen insbesondere Comedy-Inhalte vornehmlich flexibel per Abruf über Sky Q oder Wow. Infolgedessen stellen wir den linearen Comedy-Sender ein."

Sky Comedy abgeschaltet: Inhalte weiter zu sehen

Gerade einmal knapp zweieinhalb Jahre lang durfte Sky Comedy seine Zuschauer bespaßen. Mit dem Start im Frühjahr 2021 sollten vor allem deutsche Eigenproduktionen wie "Quatsch Comedy Club" oder "Eine kurze Geschichte des Humors – mit Dieter Nuhr" als Zugpferde fungieren.

Nun teilte Sky mit, dass alle bisher auf Sky Comedy ausgestrahlten Inhalte weiterhin auf Abruf zur Verfügung stehen sollen. Außerdem würden Comedy-Inhalte auf Sky One und Sky Atlantic verteilt werden. So soll die zweite Staffel von "And just like that…", der Nachfolgeserie von "Sex and the City", fortan auf Sky Atlantic zu sehen sein.

