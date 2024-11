Mann aus Neckar gerettet – Passant hört Hilfeschreie

Ein Passant und Polizisten haben einen Mann aus dem Neckar in Esslingen gerettet. Der 23-Jährige sei mitten in der Nacht wahrscheinlich aus Versehen ins Wasser gefallen und aus eigener Kraft nicht mehr herausgekommen, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte brachten den stark unterkühlten Mann ins Krankenhaus. Nach der Behandlung sei der Mann außer Lebensgefahr gewesen.

Der Fußgänger hatte den Angaben zufolge in der Nacht auf Freitag gegen 1.15 Uhr Hilfeschreie gehört und die Polizei gerufen. Bei einer Suchaktion fanden die Beamten einen Mann im Wasser. Mit dem Passanten zogen sie den 23-Jährigen aus dem Fluss und übergaben ihn an den Rettungsdienst. Laut Polizei kann ausgeschlossen werden, dass der Mann von anderen beispielsweise in den Neckar gestoßen wurde.