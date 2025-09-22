Icon Menü
Nächtlicher Polizeieinsatz: Mann in Gießen durch Schuss verletzt

Nächtlicher Polizeieinsatz

Mann in Gießen durch Schuss verletzt

Mitten in der Nacht fällt ein Schuss in Gießen – ein Mann landet schwer verletzt im Krankenhaus. Spezialkräfte der Polizei müssen anrücken.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die genauen Hintergründe sind unklar. (Symbolbild)
    Die genauen Hintergründe sind unklar. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa

    Ein Mann ist in Gießen mutmaßlich bei einer Auseinandersetzung durch einen Schuss verletzt worden. Der 36-Jährige sei von Polizisten kurz nach Mitternacht entdeckt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden, teilte das Polizeipräsidium Mittelhessen mit. Zeugen hatten zuvor die Beamten alarmiert und über einen Streit zwischen zwei Personen und ein Schussgeräusch berichtet.

    Spezialkräfte der Polizei nahmen am Nachmittag einen 54-jährigen Tatverdächtigen fest. Zuvor seien unter anderem auch speziell geschulte Verhandlungskräfte im Einsatz gewesen. Die genauen Hintergründe der Tat sind unklar, weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht.

