Polizei ermittelt nach Schuss auf Mann in Gießen

Nach dem Schuss auf einen Mann in Gießen ermittelt die Polizei weiter zu den Hintergründen. Der 36-Jährige wurde in der Nacht zum Montag bei einem Streit am Bein verletzt. Spezialkräfte nahmen am Nachmittag einen 54-jährigen Tatverdächtigen fest. Die beiden Beteiligten kennen sich nach Angaben eines Sprechers des Polizeipräsidiums Mittelhessen. Der Hintergrund der Streitigkeiten müsse noch ermittelt werden, sagte er.

Zeugen hatten in der Nacht die Polizei alarmiert und von einem Streit zwischen zwei Personen sowie einem Schussgeräusch berichtet. Einsatzkräfte fanden den Verletzten und brachten ihn mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Insgesamt sei ein Schuss abgegeben worden, sagte der Sprecher. Der Mann befinde sich weiterhin im Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe keine. Zur Tatwaffe konnte der Sprecher zunächst keine Angaben machen. Spezialkräfte der Polizei nahmen am Montagnachmittag den 54-jährigen Tatverdächtigen fest, nachdem sie den Tag über gefahndet hatten. Zuvor waren laut Polizei auch speziell geschulte Verhandlungskräfte im Einsatz gewesen.