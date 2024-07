Wenn in Apolda die Alarmglocken klingeln

Am Ende eines gottgläubigen Tages, wenn das „Amen!“ gemurmelt ist und die Messe gelesen, dann müssen auch Gottes frommste Schäflein ... Schäfchen zählen. Die Nacht bricht an. Der Messner schließt die Pforte, der Pfarrer die Äuglein. Dann ruht das Kirchenschiff, kalt, still und verlassen, kein Ächzen knarzt mehr aus den Holzbankreihen. Deshalb klang es auch so verdächtig, was sich letztens in der Stadt Apolda in Thüringen zugetragen hat: Es ist stocknachts, 3.15 Uhr – und plötzlich läuten die Kirchenglocken, hell und laut. Ein Gotteszeichen? Ein Wunder? Informiert den Vatikan! Wer ist der Glöckner von Apolda?

Ein 90-Jähriger läutet die Glocken der Lutherkirche

Die Polizei berichtet: Ein 90-jähriger Mann hatte samstagabends die Lutherkirche besucht. Doch er kehrte nicht – wie versprochen – in sein Senioren-Heim zurück. Sechs Streifen rückten aus, die Beamten suchten den verlorenen Sohn, nein Senior. Doch erst als die Stadt schon in tiefer Dunkelheit lag, erklangen sie, die Alarmglocken von Apolda. Die Polizei erhörte den Notruf aus der Kirche, der Pfarrer sperrte auf – dort fanden sie den Mann wohlauf. Der 90-Jährige erklärte, dass er aus Versehen eingesperrt wurde. Und dann, „sucht, so werdet ihr finden“, habe er die Bedienung für die Glocken entdeckt.

Schiller lieferte die Anweisung für den Glockenbau

Reiner Zufall? Nette Geschichte? Eher ein Zufall mit Geschichte: Apolda galt bis 1988 als ein Zentrum der Glockengießerei. Hier gossen Handwerker 20.000 Geläute, ein städtisches Museum erzählt von dieser Epoche. Wie man so eine Glocke zu gießen und zu läuten hat, dazu hat ein bekannter Wahl-Thüringer eine Gebrauchsanweisung gedichtet: „Stündlich mit den schnellen Schwingen berühr’ im Fluge sie die Zeit.“ Oder, in der Not, auch um 3.15 Uhr in der Nacht.