Minister: Sichere Fastnachtstage trotz angespannter Lage

Trotz angespannter Sicherheitslage sind die Feiern und Umzüge an den närrischen Tagen in Hessen nach einer Bilanz des Innenministeriums ohne besondere Zwischenfälle geblieben. «Dank der guten Vorbereitungen der Sicherheitsbehörden verliefen die Faschingstage sicher und friedlich», teilte Innenminister Roman Poseck (CDU) mit.

Die Polizei habe überwiegend «veranstaltungstypische Sachverhalte» wie übermäßigen Alkoholkonsum, verbale Streitigkeiten oder Sachbeschädigungs- und Körperverletzungsdelikte registriert.

In Relation zu den Besucherzahlen der großen Umzüge sei die Anzahl der Fälle jedoch gering, teilte das Ministerium mit. In Wiesbaden wurden demnach 7 Strafanzeigen bei rund 375.000 Besuchern festgestellt, in Frankfurt 2 Fälle bei etwa 340.000 Besuchern. In Gießen seien es 6 Strafanzeigen bei 90.000 Besuchern gewesen.

Umfassende Sicherheitskonzepte

Poseck dankte Einsatzkräften und Veranstaltern, dass sie mit ihrem Engagement zu sicheren Umzügen und Feierlichkeiten an den tollen Tagen beigetragen hätten. Es hatte umfassende Sicherheitskonzepte mit einem hohen personellen Einsatz der Polizei gegeben.

«Wir müssen unser Brauchtum pflegen und auch in herausfordernden Zeiten fröhlich feiern», ergänzte der Minister. «Wir werden auch bei weiteren Großveranstaltungen in diesem Jahr auf eine hohe polizeiliche Präsenz setzen, um ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten.»