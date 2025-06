Nach Angriff auf Iran: Demo vor US-Konsulat in Frankfurt

Nach dem Eintritt der USA in den Konflikt zwischen Israel und Iran ist am Dienstag (17.00 Uhr) eine Protestdemonstration vor dem US-Generalkonsulat in Frankfurt geplant. Der Angriff auf iranische Atomanlagen sei «ein gefährlicher Schritt in eine dramatische Eskalation, der den gesamten Nahen Osten in ein noch größeres Chaos stürzen kann», hieß es in einer Mitteilung der Islamischen Religionsgemeinschaft Hessen (IRH).

Der Verein fordert daher den sofortigen Stopp der US-amerikanischen Militäraktionen gegen den Iran. Überdies solle sich die Bundesregierung «aktiv für Frieden statt Komplizenschaft mit Kriegsparteien» einsetzen, erklärte die Religionsgemeinschaft.

Nach Angaben des Ordnungsamts sind für die Kundgebung 50 Teilnehmer angemeldet.