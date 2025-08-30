Icon Menü
Nahost-Konflikt: Tausende zu Gaza-Demo in Frankfurt erwartet

Nahost-Konflikt

Tausende zu Gaza-Demo in Frankfurt erwartet

Die Stadt hatte versucht, die Kundgebung zu verbieten. Aber Gerichte entschieden: Die pro-palästinensische Demonstration darf stattfinden.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Bei einer Kundgebung gegen die Politik Israels in Berlin gab es im Juli 15 Festnahmen. In Frankfurt werden Tausende zu einer Demo zu dem gleichen Thema erwartet. (Archivbild).
    Bei einer Kundgebung gegen die Politik Israels in Berlin gab es im Juli 15 Festnahmen. In Frankfurt werden Tausende zu einer Demo zu dem gleichen Thema erwartet. (Archivbild). Foto: Michael Ukas/dpa

    In Frankfurt wollen am Samstag (ab 15 Uhr) tausende Menschen für die Palästinenser auf die Straße gehen. Zur Demo «United4Gaza – Stoppt den Völkermord jetzt!» sind 5.000 Menschen angemeldet. Der Aufzug soll am Hafenpark im Ostend starten und am Roßmarkt in der Innenstadt enden.

    Die Stadt Frankfurt hatte erfolglos versucht, die Kundgebung als «potenziell antisemitische Versammlung» zu verbieten. In der aktuell «äußerst angespannten Stimmung» zwischen pro-palästinensischen und pro-israelischen Aktivisten drohe eine «Eskalationsspirale», argumentierte die Stadt. Das Frankfurter Verwaltungsgericht kassierte die Verbotsverfügung, der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel bestätigte diese Entscheidung in letzter Instanz.

