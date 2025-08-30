Tausende zu Gaza-Demo in Frankfurt erwartet

In Frankfurt wollen am Samstag (ab 15 Uhr) tausende Menschen für die Palästinenser auf die Straße gehen. Zur Demo «United4Gaza – Stoppt den Völkermord jetzt!» sind 5.000 Menschen angemeldet. Der Aufzug soll am Hafenpark im Ostend starten und am Roßmarkt in der Innenstadt enden.

Die Stadt Frankfurt hatte erfolglos versucht, die Kundgebung als «potenziell antisemitische Versammlung» zu verbieten. In der aktuell «äußerst angespannten Stimmung» zwischen pro-palästinensischen und pro-israelischen Aktivisten drohe eine «Eskalationsspirale», argumentierte die Stadt. Das Frankfurter Verwaltungsgericht kassierte die Verbotsverfügung, der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel bestätigte diese Entscheidung in letzter Instanz.