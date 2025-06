Demonstration gegen Politik Israels in Frankfurt

In Frankfurt haben Menschen am Nachmittag gegen die Politik Israels demonstriert. Die Kundgebung stand unter dem Motto «Erst Gaza, jetzt Iran – Was ist das nächste Ziel Israels?».

Eine Stunde nach dem Start an der Bockenheimer Warte waren laut Polizei rund 120 Menschen gekommen. Bis zum Abschluss auf dem Opernplatz nahmen in der Spitze um die 400 Teilnehmer teil. Ursprünglich waren 500 Menschen angemeldet. Die Demonstranten protestierten nach eigenen Angaben «gegen den Völkermord in Gaza und den israelischen Kriegskurs und für Gerechtigkeit und Frieden im Nahen Osten». Der Auftakt der Demonstration verlief friedlich. Bis zum Abschluss gegen 17.30 Uhr gab es laut Polizei keine Zwischenfälle.

Zu der Kundgebung aufgerufen hatten islamische und palästinensische Gruppen in Hessen. Am Freitag, Samstag und Sonntag sind weitere Demonstrationen in Hanau, Wiesbaden, Kassel und Darmstadt geplant.

Am Abend demonstrierten Hunderte Menschen in Frankfurt gegen die Kriegspolitik Israels. Foto: Lando Hass/dpa

Die Veranstalter sprachen sich in ihrem Aufruf für Frieden statt Krieg im Nahen Osten aus. Foto: Lando Hass/dpa