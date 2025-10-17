S-Bahn-Strecke Richtung Offenbach vor Freigabe

Nach einer Streckensperrung sollen ab diesem Montag wieder die S-Bahnen zwischen Frankfurt und Offenbach rollen. Der Zugverkehr werde planmäßig gegen 5 Uhr morgens aufgenommen, teilt ein S-Bahn-Sprecher mit. Mehr als zwei Wochen hatten Pendlerinnen und Pendler auf dem Abschnitt in Ersatzbusse umsteigen müssen. Betroffen waren die S1, S2, S8 und S9.

Die östlichen Endbahnhöfe Rödermark Ober-Roden, Dietzenbach und Hanau seien damit ab Montag wieder mit dem Zug erreichbar, teilt die Bahn mit.

Seit 2. Oktober war die wichtige Pendelstrecke gesperrt, zuvor auch bereits in den gesamten Sommerferien sowie an mehrere Wochenenden und nachts. Grund waren unter anderem Arbeiten am Brandschutz in den drei Offenbacher Stationen. Auch die Sanierung der Station Frankfurt-Mühlberg stand auf dem Plan. Insgesamt sollten laut dem Unternehmen rund 180 Millionen Euro investiert werden.