Wetterphänomene-Liste: Was sind Donner, Taifun oder Schneesturm?

Das Wetter kann sich von völlig verschiedenen Seiten zeigen. Es gibt diverse Erscheinungen oder Phänomene, die auch von der Jahreszeit oder Region abhängig sein können. Einige Liste der wichtigsten Wetterphänomene.

Das Wetter kann eintönig, aber auch spektakulär und sogar unberechenbar sein. Letzteres kommt durch den Klimawandel immer häufiger vor. Daran haben die Natur und die Lebewesen zu knabbern. Von Wetterphänomenen wird bei allen meteorologischen Auswüchsen gesprochen – egal, ob sie regelmäßig zu beobachten sind oder nur in absoluten Ausnahmefällen wie Wetterextreme.

Dieser Text bietet einen Überblick über die diversen Wetterphänomene. Was genau wird darunter verstanden? Welche verschiedenen Typen sind bekannt?

Was sind Wetterphänomene?

Für das Wort Wetterphänomen gibt es keine allgemein gültige Definition. Der Duden beschreibt Wetter als "Zustand der Atmosphäre zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort, der in Gestalt von Sonnenschein, Regen, Wind, Wärme, Kälte, Bewölkung oder Ähnlichem in Erscheinung tritt". Die genannten Ausprägungen sind einige der häufigsten Wetterphänomene.

Der Deutsche Wetterdienst spricht hier eher von Wettererscheinungen, worunter "in der Meteorologie alle in der Atmosphäre oder auf der Erdoberfläche auftretenden, beobachtbaren Wetterphänomene" verstanden werden.

Wetterphänomene: Wovon sind sie abhängig?

Wie planet-wissen berichtet, "wird unser Wetter von der Temperatur, dem Luftdruck, der Luftfeuchte und der jeweiligen Beschaffenheit der Erdoberfläche" bestimmt. Zum Wettergeschehen trägt die Topographie der Erde ebenso bei wie die Ozeane. So zwingen Gebirge "die feuchten Luftmassen zum Ausweichen nach oben" und diese kondensieren.

Derweil entstehen in den Ozeanen "gigantische Strömungssysteme". Dafür sorgen "die unterschiedlichen Temperaturen und Dichteunterschiede des von der Sonne erwärmten Wassers".

Liste: Was für Wetterphänomene gibt es?

Hier folgt eine Übersicht der Wetterphänomene, von denen es sehr geläufige und weitaus weniger bekannte gibt. Die dazugehörigen Erklärungen wurden vor allem dem Deutschen Wetterdienst entnommen, zudem planet-wissen und wetter.de.