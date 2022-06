Italien - Deutschland: Übertragung und Termin fürs UEFA Nations League Spiel

Anfang Juni treffen die Nationalmannschaften von Italien und Deutschland aufeinander. Alle Infos rund um Übertragung im Free-TV und Live-Stream, Termin und Bilanz gibt es hier.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in ihrem ersten Gruppenspiel der UEFA Nations League auf Italien. Nach der Niederlage gegen England im EM-Achtelfinale 2021 und der ungefährdeten Qualifikation zur Weltmeisterschaft in Katar ist das Spiel Deutschland gegen Italien das erste Pflichtspiel der DFB-Elf. Zwei Freundschaftsspiele bestritten die Spieler von Hansi Flick in diesem Jahr: Ein 2:0 Sieg gegen Israel und ein 1:1 Unentschieden gegen die Niederlande. Das deutsche Nationalteam bereitet sich aktuell in einem Kurztrainingslager in Spanien auf das Turnier vor.

Wann findet das UEFA Nations League Spiel Deutschland gegen Italien statt? Gibt es das Spiel im Free-TV oder im Live-Stream zu sehen? Wo treffen die beiden Nationalmannschaften aufeinander? Diese und weitere Fragen beantworten wir. Außerdem haben wir weitere Informationen zur Partie Deutschland vs. Italien und der UEFA Nations League für Sie.

UEFA Nations League Spiel Italien gegen Deutschland: Termin, Datum und Uhrzeit

Das Länderspiel Deutschland gegen Italien findet am morgigen Samstag, dem 04. Juni 2022, statt. Anpfiff in Italien ist um 20.45 Uhr. Das Hinspiel der UEFA Nations League Gruppenphase wird im Stadio Renato Dall’Ara in Bologna ausgetragen, dem Stadion des italienischen Erstligisten FC Bologna. Es ist das erste Gruppenspiel (Gruppe A3) der deutschen Nationalmannschaft und stellt damit den Auftakt für den DFB in die UEFA Nations League 2022/2023 dar.

Italien - Deutschland in der UEFA Nations League: Übertragung im Free-TV und Live-Stream

Das Spiel zwischen Italien und Deutschland wird im Free-TV auf RTL übertragen, Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Auch im Live-Stream können Sie das UEFA Nations League Spiel Italien vs. Deutschland verfolgen: Das ist über RTL+ möglich. Im Folgenden haben wir die Informationen zu Übertragung, Termin und Spielort für Sie zusammengefasst:

Spiel: UEFA Nations League Gruppenspiel Italien gegen Deutschland

gegen Datum: 04. Juni 2022

04. Juni 2022 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielort: Stadio Renato Dall’Ara, Bologna ( Italien )

Stadio Renato Dall’Ara, Bologna ( ) Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Livestream: RTL +

Bilanz der DFB-Elf in der UEFA Nations League

Die UEFA Nations League geht in der Saison 2022/2023 in ihre dritte Spielzeit seit der Einführung 2018. Die deutsche Nationalmannschaft kam unter dem damaligen Bundestrainer Jogi Löw bisher nicht über die Gruppenphase hinaus. Das letzte Spiel der DFB-Elf in der UEFA Nations League endete mit 0:6 aus Sicht der Deutschen gegen den späteren Finalisten Spanien.

Bilanz: Bisherige Spiele von Italien gegen Deutschland

Laut dfb.de gab es bisher 35 Begegnungen der beiden Teams von Italien und Deutschland. Davon konnte die Squadra Azzurra 15 für sich entscheiden, acht Siege entfallen auf die deutsche Elf. Zwölf Spiele endeten ohne Sieger. Besonders in Erinnerung geblieben ist dabei sicherlich das Halbfinale der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland, das die Italiener mit 2:0 nach Verlängerung gewinnen konnten. Deutschland wurde Dritter, Italien Weltmeister. (AZ)