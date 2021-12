Alle Infos zur Nations-League-Auslosung 2022/2023: Übertragung im TV und Live-Stream

Heute findet die Auslosung zur UEFA Nations League 2022/23 statt. Hier finden Sie alle Infos rund um Übertragung im TV und Live-Stream, Datum, Teams und Gruppen.

Die UEFA Nations League startet 2022 und 2023 in die dritte Runde. Am heutigen Donnerstag findet die Auslosung für die Gruppenphase statt. Deutschland gehört zu Liga A.

Auch in der Saison 2022/23 wird es insgesamt drei Ligen mit jeweils 16 Mannschaften geben. Die vierte Liga wird aus sieben Mannschaften bestehen. Die Gruppenauslosung für die Nations League 2022/23 wird in Nyon in der Schweiz stattfinden.

Wo ist die Übertragung der Auslosung zu sehen? Wann startet die Saison? Wer könnten die potentiellen Gegner von Deutschland sein? Wir zeigen Ihnen alles Wissenswerte zur Übertragung der Auslosung im Live-TV und Stream, zu den Teams und zu den Gruppen.

Auslosung der Nations League 2022/23: Datum und Uhrzeit

Heute, am Donnerstag, 16. Dezember 2021, um 18.00 Uhr, werden die Gruppen für die Nations League 2022/23 in Nyon, Schweiz ausgelost.

Nations League: Auslosung im TV und Live-Stream

Im TV wird die Auslosung auf Sky Sport News am 16. Dezember 2021, ab 17.45 Uhr übertragen.

Zusätzlich ist die Auslosung im kostenlosen Livestream von Skysport und in der App von Sky Sport zu sehen.

Moderiert wird die Auslosung der Gruppen von Gregor Teichert. Im Studio wird ihm Uli Köhler als Sky Experte zur Seite stehen.

Nations League 2022/23: Das sind die Teams

Insgesamt wird es in der Nations League 2022/23 vier verschiedene Ligen geben: Liga A, Liga B, Liga C und Liga D.

Hier finden Sie die Teams der einzelnen Ligen im Überblick:

Liga A:

Deutschland

Belgien

Frankreich

Italien

Spanien

Portugal

Niederlande

Dänemark

England

Polen

Schweiz

Kroatien

Wales

Österrreich

Tschechien

Ungarn

Liga B:

Ukraine

Schweden

Bosnien-Herzegowina

Island

Finnland

Norwegen

Schottland

Russland

Israel

Rumänien

Serbien

Irland

Slowenien

Montenegro

Albanien

Armenien

Liga C:

Türkei

Slowakei

Bulgarien

Nordirland

Griechenland

Belarus

Luxemburg

Nordmazedonien

Litauen

Georgien

Aserbaidschan

Kosovo

Gibraltar

Färöer

Liga D:

Liechtenstein

Malta

Lettland

San Marino

Andorra

In welcher Liga Zypern, Kasachstan, Moldau und Estland spielen werden, steht noch nicht fest. Im März 2022 wird es die Playouts geben, in denen alle vier Mannschaften in Hin-und Rückrunde gegeneinander antreten werden. Estland wird gegen Zypern spielen und Moldau wird sich gegen Kasachstan unter Beweis stellen müssen. Die zwei Sieger-Teams der Playouts werden anschließend der Liga C zugeteilt, die zwei Verlierer-Teams der Liga D.

Nations League 2022/23: Das sind die möglichen Gegner von Deutschland

Deutschland spielt in der Nations League 2022/23 in der Liga A. Favoriten wie England, Italien, Spanien und Frankreich sind ebenfalls in Liga A und könnten in der Gruppenphase auf Deutschland treffen. Das sind die vier Lostöpfe der Liga A bei der Nations League 2022/23:

Lostopf 1 Lostopf 2 Lostopf 3 Lostopf 4 Frankreich Portugal England Wales Spanien Niederlande Polen Österreich Italien Dänemark Schweiz Tschechien Belgien Deutschland Kroatien Ungarn

Liga B:

Lostopf 1 Lostopf 2 Lostopf 3 Lostopf 4 Ukraine Finnland Israel Slowenien Schweden Norwegen Rumänien Montenegro Bosnien-Herzegowina Schottland Serbien Albanien Island Russland Irland Armenien

Liga C:

Lostopf 1 Lostopf 2 Lostopf 3 Lostopf 4 Türkei Griechenland Litauen Kasachstan / Moldawien Slowakei Belarus Georgien Zypern / Estland Bulgarien Luxemburg Aserbaidschan Gibraltar Nordirland Nordmazedonien Kosovo Färöer

Liga D:

Lostopf 1 Lostopf 2 Kasachstan / Moldawien Lettland Zypern / Estland San Marino Liechtenstein Andorra Malta

Die Idee der UEFA Nations League

Der damalige UEFA-Präsident Michel Platini hat die Nations League ins Lebens gerufen. Sein Ziel war es, durch das Turnier mehr Wettbewerb und weniger müde Testspiele zu schaffen. Hinter der Nations League steckt ein Ligensystem, in dem alle europäischen Nationalmannschaften auf- und absteigen können. Die Siegermannschaft erhält am Ende einen Pokal. Außerdem soll die Nations League ein Qualifikationsanreiz für kleinere europäische Mannschaften sein.

