Deutschland - Italien: Übertragung und Termin fürs Nations-League-Spiel

Deutschland - Italien lautet das Rückspiel der DFB-Elf in der Gruppenphase der Nations League 2022/23. Hier finden Sie die Infos rund um Bilanz, Termin und Übertragung im Live-Stream oder TV.

Das Hinspiel Italien - Deutschland endete ohne Sieger und enttäuschten deutschen Nationalspielern. Auch Bundestrainer Hansi Flick sprach bei RTL von vielen Fehlern und dem verlorenen Spielrhythmus.

Die Italiener gingen in der 70. Minute in Führung. Kehrer störte Gnonto nicht auf der Außenbahn und ließ ihm zu viel Platz, dessen Flanke landete bei Pellegrini, der nur noch den Fuß hinhalten musste. Knapp drei Minuten später die Antwort vom deutschen Team: Eine Flanke prallte im Strafraum von Werner ab, der Ball fiel vor Kimmich und der netzte ein.

Nach den Hinspielen folgen nun laut Spielplan der Nations League 2022/23 die Rückspiele gegen Italien, England und Ungarn. Doch wo kann man den Auftakt der Rückspiele in Gruppe A3 der UEFA Nations League Deutschland vs. Italien im Free-TV und Live-Stream verfolgen? Findet das Spiel in Deutschland oder Italien statt? Wann ist Anpfiff? Wir haben uns für Sie schlau gemacht und präsentieren Ihnen unsere Erkenntnisse rund um das UEFA-Nations-League-Spiel Deutschland - Italien.

Video: SID

UEFA-Nations-League-Spiel Deutschland vs. Italien: Termin, Datum und Uhrzeit

Am Dienstag, 14. Juni 2022, wird das Spiel zwischen Deutschland und Italien um 20.45 Uhr angepfiffen. Die Partie der UEFA-Nations-League-Gruppenphase findet im Borussia-Park in Mönchengladbach statt. Dort trägt normalerweise der Bundesligaverein Borussia Mönchengladbach seine Spiele aus. Auch wenn die deutschen Nationalspieler das Gladbacher Stadion alle mehr oder weniger gut kennen sollten, dürften sich die Italiener auch wohlfühlen: Laut uefa.com haben sie bisher kein Spiel im Borussia-Park verloren (drei Siege, zwei Unentschieden).

Rückspiele in der UEFA Nations League 2022/23 - Deutschland gegen Italien: Übertragung im Free-TV und Live-Stream

Das UEFA-Nations-League-Spiel Deutschland vs. Italien läuft im ZDF und wird damit im Free-TV übertragen. Auch im kostenlosen Livestream zeigt das ZDF die Partie. Die Berichterstattung startet um 20.15 Uhr. Am 4. Spieltag der Gruppenphase spielt England zeitgleich gegen Ungarn. Diese vier Mannschaften bilden Gruppe 3 in der UEFA Nations League A, der höchsten Spielklasse im Modus der UEFA Nations League 2022/23.

Spiel: UEFA-Nations-League-Gruppenspiel Deutschland gegen Italien

UEFA-Nations-League-Gruppenspiel gegen Datum: Dienstag, 14. Juni 2022

Dienstag, 14. Juni 2022 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielort: Borussia-Park, Mönchengladbach ( Deutschland )

Borussia-Park, ( ) Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Livestream: ZDF

Bilanz: Deutschland in der vorherigen UEFA Nations League

In der letzten UEFA Nations League aus den Jahren 2020/21 lief es für das deutsche Team alles andere als optimal. Man war in einer Gruppe mit Spanien, der Schweiz und der Ukraine. Die Hinspiele gegen Spanien und die Schweiz endeten jeweils unentschieden (beide 1:1), gegen die Ukraine konnte beide Spiele gewonnen werden. Nach einem erneuten Unentschieden im Spiel gegen die Schweiz (3:3) wäre ein Weiterkommen in die nächste Runde der UEFA Nations League durch ein weiteres Unentschieden sicher gewesen. Gegen Spanien ist das auch für eine Mannschaft wie Deutschland mit Sicherheit keine Leichtigkeit, aber durchaus machbar. Das Endergebnis ließ dann allerdings nicht einmal den kleinsten Raum für Zweifel: Spanien führte Deutschland vor und gewann ungefährdet mit 6:0. Für Deutschland war die Reise in der UEFA Nations League 2020/21 damit beendet.

Lesen Sie dazu auch

Bilanz der Aufeinandertreffen Deutschland gegen Italien

Mit dem Hinspiel aus der UEFA Nations League konnte man ein weiteres Spiel der Bilanz Deutschland - Italien hinzufügen. Acht Siege von Deutschland stehen weiterhin 15 Siegen von Italien gegenüber, nun trennte man sich ganze 13 Mal ohne Sieger.

Ausblick: Nächste Spiele in der UEFA Nations League 2022/23

Die nächsten Spiele von Deutschland in der UEFA Nations League 2022/23 sind erst wieder für Mitte/Ende September angesetzt. Am 23. September 2022 folgt das Rückspiel gegen Ungarn in Leipzig, drei Tage später ist man auf der Insel gegen England im Wembley Stadium zu Gast.

(AZ)