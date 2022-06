Ungarn gegen Deutschland in der Nations League: Übertragung und Termin

Ungarn - Deutschland ist das nächste Spiel der DFB-Elf in der Nations League 2022/23. Hier finden Sie die Infos rund um Termin, Bilanz und Übertragung im TV oder Live-Stream.

Die Leistung stimmte, das Ergebnis war am Ende enttäuschend: Nur 1:1 hieß es nach etwas mehr als 90 Minuten Fußball in der Allianz Arena in München. Das zweite Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft in der UEFA Nations League gegen England blieb zwar in der ersten Halbzeit torlos, doch Deutschland war mit 63 Prozent Ballbesitz die dominierende Mannschaft. In der 50. Minute erzielte Jonas Hofmann das 1:0, ehe Harry Kane in der 88' per Strafstoß ausglich.

Vorangegangen war ein Foul von Nico Schlotterback, das der VAR gemeldet hatte. Im nächsten Spiel im Spielplan der Nations League 2022/23 geht es gegen Ungarn und um wichtige drei Punkte.

Für alle, die das Spiel Ungarn vs. Deutschland in der Nations Leage verfolgen möchten, haben wir hier die wichtigsten Informationen gesammelt. Auf welchem Sender wird das Spiel im Free-TV und Stream übertragen? In welchem Stadion findet die Partie statt? Wie ist die bisherige Bilanz der Deutschen gegen die Elf aus Ungarn? Außerdem haben wir weitere Infos rund um das Match in der UEFA Nations League: Ungarn - Deutschland.

Video: SID

UEFA Nations League Spiel Ungarn - Deutschland: Termin, Datum und Uhrzeit

Ab 20.45 Uhr heißt es in Budapest: Ungarn spielt gegen Deutschland in der Gruppenphase der UEFA Nations League! Am Samstag, dem 11. Juni 2022, treffen die beiden Nationalteams in der Puskás Aréna aufeinander, dem Nationalstadion Ungarns. Die Puskás Aréna wurde erst im November 2019 eröffnet und beherbergt keine klassischen Ligaspiele wie beispielsweise die Allianz Arena in München, sondern ausschließlich ausgewählte Spiele: Das Endspiel des ungarischen Fußballpokals 2020 (vergleichbar mit dem DFB-Pokal) und selbstverständlich die Partien der Fußball-Europameisterschaft 2021.

In der Puskás Aréna in Budapest findet das UEFA Nations League Spiel Ungarn gegen Deutschland statt. Wir haben die Infos rund um Übertragung im Free-TV und Stream. Foto: Robert Michael, dpa

Ungarn vs. Deutschland in der UEFA Nations League: Übertragung im Free-TV und Live-Stream

Die Vorberichterstattung zum Länderspiel Ungarn vs. Deutschland startet um 20.15 Uhr auf RTL, der Sender übertragt danach das UEFA Nations League Spiel in voller Länger. Das bedeutet, dass das dritte Gruppenspiel der Elf von Hansi Flick im Free-TV kostenlos zu sehen sein wird. Das Thema kostenloser Live-Stream gestaltet sich da schon etwas schwieriger: Um das UEFA Nations League Spiel Ungarn - Deutschland im Live-Stream zu verfolgen, benötigen Sie einen kostenpflichtigen Zugang für RTL+.

Fassen wir die bisherigen Infos rund um das Spiel Ungarn gegen Deutschland und die Übertragung im Free-TV sowie Live-Stream zusammen:

Lesen Sie dazu auch

Spiel: UEFA Nations League Gruppenspiel Ungarn gegen Deutschland

gegen Datum: 11. Juni 2022

11. Juni 2022 Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielort: Puskás Aréna, Budapest ( Ungarn )

Puskás Aréna, ( ) Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Livestream: RTL +

Bilanz der deutschen Nationalmannschaft in der UEFA Nations League 2022

Zwei Spiele bestritt die deutsche Elf bisher in der diesjährigen UEFA Nations League in der Gruppe A3. Beide Male ging es gegen Fußball-Schwergewichte, beide Male gab es ein 1:1 Unentschieden. Bei den Interviews im Anschluss an das Gruppenspiel gegen England waren sich Trainer Hansi Flick und die Spieler einig, dass der gezeigte Fußball nun eher den eigenen Vorstellungen entspräche und man insgesamt besser aufgetreten sei als gegen Italien.

Bilanz: Bisherige Spiele von Deutschland gegen Ungarn

Der erste Weltmeistertitel aus dem Jahr 1954 wurde letztlich durch einen 3:2 Sieg im Finalspiel gegen die Ungarn erkämpft - das Spiel sollte später als "Wunder von Bern" in die Sportgeschichte eingehen. Eines der beiden Tore für Ungarn erzielte übrigens Ferenc Puskás, nach dem das Nationalstadion Ungarns benannt ist. In der Gruppenphase der Weltmeisterschaft von 1954 spielte Deutschland zuvor bereits gegen Ungarn und zog sich eine klare 3:8 Niederlage zu. Inzwischen sieht die Bilanz anders aus und Deutschland geht nicht als Underdog in die Partie: Laut dfb.de gab es bisher 35 Aufeinandertreffen. 13 Siege für Deutschland, elf Unentschieden und elf Siege für Ungarn stehen zu Buche. Das letzte Spiel fand 2021 während der Europameisterschaft statt und endete 2:2 unentschieden. (AZ)