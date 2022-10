Steadfast Noon 2022: Atomwaffen-Manöver der Nato hat begonnen

Die Nato übt den Einsatz von Atomwaffen. Alles Wissenswerte zum Manöver Steadfast Noon 2022, das in brisante Zeiten fällt und am Montag begonnen hat.

In der letzten Woche trafen sich die Verteidigungsminister der Nato-Mitglieder, in dieser Woche hält das westliche Verteidigungsbündnis nun ein Manöver ab, welches unter den aktuellen Umständen brisant wird. "Steadfast Noon" stellt eine geheime Übung dar, welche zu den eigentlich weniger geheimen Manövern der Nato zählt. Das liegt auch daran, dass es kaum geheim zu halten ist. Am Montag hat die Übung begonnen.

Nato-Manöver Steadfast Noon: Bedeutung und Erklärung

Bei Steadfast Noon handelt es sich um eine "Abschreckungsübung", welche die Nato jährlich abhält. Es geht in diesem um die sogenannte nukleare Teilhabe, welche durch die Luftstreitkräfte geprobt wird. Da enorm viele Flugzeuge im Einsatz sind, kann die Übung schon seit vielen Jahren kaum geheim gehalten werden. An Steadfast Noon 2022 sollen 60 Flugzeuge beteiligt sein, wie die Nato mittlerweile bekannt gab. Es sind neben Überwachungsflugzeugen, Tankflugzeugen und konventionellen Jets auch atomwaffenfähige Kampfjets im Einsatz.

Das Manöver dreht sich rund um die Verteidigung des Bündnisgebiets mithilfe von Atomwaffen. Die Allianz der Nato-Staaten übt den Einsatz von US-Atomwaffen. Zu diesem gehört der Transport von Atomwaffen vom, zumeist unterirdischen, Lagerplatz zum Waffensystem, das an einem Kampfflugzeug angebracht ist. Auch das Anbringen der Atomwaffen an dem Waffensystem ist Teil des Manövers. Die Schärfung der Gefechtsköpfe wie der Einsatz und der Abwurf werden ebenfalls trainiert. In der Luft wird bei allen Übungsflügen allerdings ohne Atomwaffen geprobt. Die Nato betonte, dass keine scharfen Waffen zum Einsatz kommen.

Steadfast Noon 2022: Wer nimmt an der Nato-Übung teil?

Die Streitkräfte aus Deutschland spielen bei dem Manöver der Nato eine zentrale Rolle. Im Jahr 2021 waren außerdem 13 weitere Nato-Mitglieder an Steadfast Noon beteiligt. Genaue Informationen über die Teilnahme von Nato-Staaten gibt es im Jahr 2022 noch nicht. Es handelt sich eben um eine geheime Übung.

Wo findet Steadfast Noon 2022 statt?

Auch bei dieser Frage gilt, dass die Nato kaum Informationen zu dem anstehenden Manöver preisgibt. Fakt ist aber, dass Steadfast Noon unter anderem in Deutschland stattfindet. Das liegt daran, dass Deutschland eine Rolle bei der nuklearen Teilhabe spielt und beim Fliegerhorst Büchel in der Eifel modernisierte Gefechtsköpfe gelagert werden, die atomare Sprengkraft erzeugen kann. Während der Fliegerhorst bis 2026 saniert wird, gilt der Fliegerhorst Nörvenich in der Nähe von Köln als Ausweichort. Das Taktische Luftwaffengeschwader 33 stellt das Strike-Geschwader der Bundeswehr dar.

Neben Übungen in Deutschland wird das Manöver Steadfast Noon auch rund um andere Militärbasen durchgeführt, unter anderem in Großbritannien. Mittlerweile wurde bekannt, dass die Nato-Übung vor allem in den Lufträumen von Großbritannien, der Nordsee und Belgien stattfinden soll.

Nato-Manöver Steadfast Noon in brisanten Zeiten

Das diesjährige Nato-Manöver fällt in brisante Zeiten, wenn es um die nukleare Bedrohung geht. Russlands Präsident droht seit Monaten immer wieder mit dem Einsatz von Atomwaffen. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg nannte diese jüngst "gefährlich und unverantwortlich".

Er stellte klar, dass es immer ein Ziel der Nato sei, Aggressionen zu verhindern und Frieden zu wahren. Auch das Routine-Training Steadfast Noon stehe im Zuge dieser Ziele. Es handelt sich nach Bündnisangaben nicht um eine Reaktion auf den russischen Angriffskrieg, sondern um eine jährliche Übung, die routinemäßig durchgeführt wird.