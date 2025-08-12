Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Natur: Feuerwehren und Waldbesitzer: Hohe Waldbrandgefahr in Hessen

Natur

Feuerwehren und Waldbesitzer: Hohe Waldbrandgefahr in Hessen

Trotz der vielen Niederschläge birgt der im Frühjahr vertrocknete Waldboden in Hessen Gefahren. Verdorrte Pflanzen, Streu und Reisig sind laut Feuerwehren und Waldbesitzern weiter leicht entflammbar.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Wegen des trockenen Frühjahrs bleibt der Waldboden in Hessen trotz des vielen Regens leicht entzündlich. (Symbolbild)
    Wegen des trockenen Frühjahrs bleibt der Waldboden in Hessen trotz des vielen Regens leicht entzündlich. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Feuerwehren und Waldbesitzer haben vor anhaltender Waldbrandgefahr in Hessen gewarnt. Trotz der Niederschläge der vergangenen Tage sei diese in dem Bundesland sehr hoch, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Landesverbände. Viele Pflanzen seien nach der trockenheißen Witterung im Frühjahr verdorrt, weshalb aus dem kleinsten Funken schnell ein großes Feuer werden könne. Auch Streu und Reisig auf dem Waldboden seien immer noch leicht entflammbar.

    Die Bevölkerung solle in den nächsten Wochen versuchen, auf Grillen und Feuer am Waldrand zu verzichten und bei Arbeiten an Straßenböschungen oder Ernteeinsätzen in der Landwirtschaft besonders vorsichtig sein: «Denn jeder Vegetationsbrand zerstört ein Stück Natur», erklärten die Landesverbände

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden