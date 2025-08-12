Feuerwehren und Waldbesitzer: Hohe Waldbrandgefahr in Hessen

Feuerwehren und Waldbesitzer haben vor anhaltender Waldbrandgefahr in Hessen gewarnt. Trotz der Niederschläge der vergangenen Tage sei diese in dem Bundesland sehr hoch, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Landesverbände. Viele Pflanzen seien nach der trockenheißen Witterung im Frühjahr verdorrt, weshalb aus dem kleinsten Funken schnell ein großes Feuer werden könne. Auch Streu und Reisig auf dem Waldboden seien immer noch leicht entflammbar.

Die Bevölkerung solle in den nächsten Wochen versuchen, auf Grillen und Feuer am Waldrand zu verzichten und bei Arbeiten an Straßenböschungen oder Ernteeinsätzen in der Landwirtschaft besonders vorsichtig sein: «Denn jeder Vegetationsbrand zerstört ein Stück Natur», erklärten die Landesverbände