Blaue Frösche, Autobahn-Enten, presslufthämmernde Vögel: Immer tierisch was los!

Wenn sich die Natur regt, kann es wild werden. Ein Blick auf Meldungen der vergangenen Tage. Über Frösche, Enten – und einen ominösen Krater.

Wenn die Natur morgens erwacht, macht das müde (oder verkaterte) Geister nicht munter, sondern mürrisch. Dann klingt das sonst so liebliche Tirili der Singvögel wie der Lärm eines Presslufthammers, ach was, mehrerer Presslufthämmer. Ja, das Verhältnis Mensch-Natur ist ein besonderes, und es treibt bisweilen eigentümliche Blüten.

Und es ist immer auch was los: Zum Beispiel in Rothenklempenow, von wo uns die Meldung erreicht, dass „Vorpommerns blaue Frösche“ schon balzen und versuchen, „Weibchen mit Glucks-Geräuschen von sich zu überzeugen“.

Zurzeit gibt es auffallend viele "Enten-Nachrichten"

Mehr noch als Frosch-Nachrichten gibt es dieser Tage aber Enten-News: „Entenküken auf Mainzer Balkon geschlüpft“, berichtete der SWR; „Wie die Polizei in Elze eine Enten-Familie in Sicherheit brachte“, die Hildesheimer Allgemeine (mit Blaulicht). Bei Nürnberg watschelten Enten über die Autobahn und sorgten für deren Sperrung. In Wien wiederum lieferte sich die Polizei laut Oe24.at eine Verfolgungsjagd mit einer Entenmutter und ihren Küken. Sowie: Eine entlaufene Kuh löste am Montag in der Nähe von Köln eine Sperrung von Bahngleisen und einen Polizeieinsatz aus.

Der Krater neben diesem Haus in Teisendorf wurde immer größer - schließlich verschluckte er das Auto. Foto: Freiwillige Feuerwehr/Feuerwehr Neukirchen am Teisenberg/dpa

Es geht derart wild zu da draußen, dass man wohl besser im Bett bliebe – wären nicht die presslufthämmernden Vögelein vorm Fenster! Ob sie schuld am Schlund von Teisendorf im Berchtesgadener Land sind? Dort tat sich neben einem Haus ein Krater auf, der einen leeren VW Golf verschluckte. Nun gut: Die Vögel sind natürlich unschuldig, wahrscheinlich stürzte ein alter Bergbaustollen ein. Das Auto jedenfalls liegt in 80 Metern Tiefe, und ein Spaß ist das wirklich nicht. Wenigstens das: „Der Vorgang scheint zur Ruhe gekommen zu sein“, heißt es. Und Ruhe ist in diesen Tagen nie verkehrt.