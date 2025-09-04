Odenwaldkreis mit größtem Waldanteil im Land

Der Odenwaldkreis hat in Hessen den höchsten Anteil an Waldfläche. 56,5 Prozent der gesamten Fläche waren in dem Landkreis 2022 Wälder, wie aus dem Deutschlandatlas mehrerer Bundesministerien hervorgeht.

Auf Platz zwei folgte der Rheingau-Taunus-Kreis mit einem Waldanteil von 55,8 Prozent der Fläche. Im Lahn-Dill-Kreis und im Hochtaunuskreis lag der Anteil 2022 knapp unter 50 Prozent. Am niedrigsten war der Anteil der Waldfläche mit rund 15 Prozent in Frankfurt.

Deutschland hatte 2022 insgesamt eine Fläche von rund 357.600 Quadratkilometern, 31 Prozent davon waren Wälder.