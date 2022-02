Wie schlau sind Tiere wirklich?

In Schweden sammeln Krähen Müll auf, in Australien tricksen Elstern Forscherinnen und Forscher - über die schwierige Frage, wie intelligent Tiere sind.

Sagt Ihnen der Goffin-Kakadu etwas? Oder die Portia-Spinne? Nicht? Dann müssen Sie sich eine Wissenslücke eingestehen – denn immerhin zählen der Vogel und die Springspinne zu den klügsten Tieren auf diesem Erdball. Behauptet zumindest eine im Internet kursierende Rangliste und verweist auf ganz besondere Fähigkeiten der beiden. So soll der Kakadu eine hinter mehreren Schlössern und Riegeln eingesperrte Nuss befreien können, indem er mehrere Öffnungsschritte in der richtigen Reihenfolge abarbeitet. Und die Spinne verfügt offenbar über ein erstaunliches Repertoire an Jagdtaktiken, die sie individuell auf ihre Opfer abstimmt. Ganz schön klug, oder?

Genau über diese Frage streiten sich seit jeher Verhaltensforscher, Biologinnen, Psychologen, Tierliebhaberinnen und -skeptiker. Denn was bedeutet Klugheit oder gar Intelligenz wirklich? Ist eine Katze, die an der Schlafzimmertür kratzt, weil sie weiß, dass Herrchen oder Frauchen dann schneller den Futternapf füllt, nun schlau oder nur ein hungriges Gewohnheitstier? Und sind Füchse in der Münchner Innenstadt besonders gescheit, wenn sie an einer roten Ampel stehen bleiben? Oder ist das lediglich eine, durch leidvolle Erfahrungen, antrainierte Überlebensstrategie?

Menschliche Arroganz und tierische Intelligenz

Fakt ist: Viele Tiere verfügen über Fähigkeiten, über die wir Menschen staunen – was unter anderem in der menschlichen Arroganz begründet ist, sich selbst als das intelligenteste aller Wesen wahrzunehmen. Manche dieser Fähigkeiten werden als Ausdruck tierischer Intelligenz gewertet. Die Fähigkeit zu lernen etwa, für die Zukunft zu planen, sich Dinge zu merken, Probleme zu lösen, untereinander zu kommunizieren oder sich selbst in einem Spiegel zu erkennen.

Video: dpa

Dabei betonen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen immer wieder die Schwierigkeiten solcher Betrachtungen. Die Intelligenz von Tieren wird oft an menschlichen Maßstäben gemessen – als wäre es für einen Tintenfisch von irgendeiner Bedeutung, ob dieser sich in einem gläsernen Labyrinth zurechtfindet. Gleichzeitig darf Lernfähigkeit nicht mit Intelligenz gleichgesetzt werden, ist sie meist schlichtweg Teil der Evolution, die weniger auf einen hohen IQ, als vielmehr auf das nackte Überleben einer Spezies ausgelegt ist.

Juliane Bräuer: "Unterschiede zwischen Mensch und Tier verschwimmen"

„In der Wissenschaft vermeiden wir den Begriff Intelligenz, auch weil mit diesem eine Wertung einhergeht, die ungerecht ist. Die meisten Tiere sind in einer Sache gut, in einer anderen dafür schlecht“, sagt Juliane Bräuer, Biologin am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena. Sie hält Ranglisten der klügsten Tiere daher für menschgemachten Unsinn. Grundsätzlich lasse sich aber sagen, dass Tiere klüger sind, als der Mensch lange dachte. Gerade durch Forschungen in den vergangenen 20 Jahren habe sich herausgestellt: Tiere können vieles, was der Mensch zuvor nur sich selbst zugetraut hatte. „Viele als grundsätzlich angenommenen Unterschiede zwischen Mensch und Tier verschwimmen“, sagt Bräuer.

Lesen Sie dazu auch

Juliane Bräuer vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena ist spezialisiert auf Studien mit Hunden. Foto: Nana Gaze, MPI

Ihr Forschungsschwerpunkt ist die Arbeit mit Hunden. Unlängst fand sie beispielsweise heraus, dass Hunde menschliche Intentionen erkennen können. „Die Tiere können unterscheiden, ob man ihnen Futter absichtlich oder versehentlich vorenthält – sie reagieren darauf unterschiedlich“, erklärt Bräuer. Sie findet das bemerkenswert. Andere würden das womöglich als intelligent bezeichnen.

Australische Elster tricksen Forscher aus

Ebenso wie das Verhalten australischer Vögel, das unlängst eine Gruppe von Forscherinnen und Forscher in Erstaunen versetzte. Sie hatten Flötenkrähenstaren – auch Australische Elstern genannt – kleine Ortungsgeräte umgeschnallt, doch die Tiere hätten sie „überlistet“, erklärte Tierökologin Dominique Potvin. Sie hätten sich zusammengetan und gegenseitig die Mini-Rucksäcke wieder abgenommen. „Wir wissen zwar, dass diese Vögel intelligente und soziale Wesen sind, aber dies war das erste Mal, dass wir diese Art von scheinbar altruistischem Verhalten erlebt haben: einem anderen Mitglied der Gruppe zu helfen, ohne eine sofortige, greifbare Belohnung zu erhalten“, betonte Potvin.

In Schweden wird derweil versucht, wilde Krähen dazu zu bringen, sich ebenfalls für das Gemeinwohl einzusetzen – in diesem Fall aber das menschliche. So soll demnächst in der Stadt Södertälje südwestlich von Stockholm ein Automat aufgestellt werden, der Futter preisgibt, sobald ein Vogel einen Zigarettenstummel oder anderen Unrat einwirft. Ob sich die Tiere wohl als Müllsammler einspannen lassen? Krähen zählen ja angeblich zu den klügsten Tieren auf diesem Erdball.