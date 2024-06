Starkes Erdbeben an Perus Küste

Mitten in der Nacht bebt es vor der Küste Perus. Die Behörden geben eine Tsunami-Warnung heraus, die später wieder aufgehoben wird. Es gibt Verletzte.

Ein schweres Beben hat in der Nacht die Küste Perus erschüttert. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke mit 7,2 an. Perus Geophysisches Institut (IGP) bezifferte die Stärke mit 7,0. Eine Tsunami-Warnung für Perus Küste wurde von der örtlichen Marine-Behörde herausgegeben. Stunden später wurde sie wieder aufgehoben.

Der peruanischen Erdbebenwarte zufolge ereignete sich das Beben kurz nach Mitternacht (Ortszeit) in einer Tiefe von 42 Kilometern im Pazifik, rund 50 Kilometer südöstlich der Küstengemeinde Yauca in Südamerika. In der betroffenen Region Arequipa folgten mehrere kleinere Nachbeben.

Es gab Berichte über einige strukturelle Schäden, außerdem sind neun Menschen laut dem Leiter des Nationalen Instituts für Zivilschutz leicht verletzt worden. Die Zeitung "El Comercio" berichtete von 14 Verletzten.

Das starke Beben habe Bewohner alarmiert und veranlasst, ihre Häuser zu verlassen, sagte der IGP-Chef Hernando Tavera dem Radiosender RPP. Örtlichen Medien zufolge war das Beben auch in den Großstädten Ica und Lima zu spüren.

In Peru kommt es immer wieder zu Erdbeben. Die gesamte Westküste des amerikanischen Doppelkontinents liegt am sogenannten Pazifischen Feuerring, der für seine hohe seismische Aktivität bekannt ist.

(dpa)