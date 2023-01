Ein Teich in Niedersachsen leuchtet plötzlich purpur

Das Wasser in einem kleinen Teich im Hildesheimer Wald in Niedersachsen ist jetzt purpurfarben. Das ist schön – und hat seine Tücken.

Manches ist so schön, dass man besser keinen zweiten Blick wagen sollte. Wenn die Farben am Abendhimmel bei einem Sonnenuntergang besonders intensiv sind, liegt das oft daran, dass das ein Ergebnis der Luftverschmutzung ist. Viele Staubpartikel reflektieren schließlich das Sonnenlicht und färben den Himmel rötlich. Der Geruch eines Sommerregens? Wird von den Bakterien verursacht, die ihren Stoffwechsel ankurbeln und den Alkohol Geosmin absondern, der auch für den Geruch von Schimmelpilzen verantwortlich ist.

Besonders schön anzusehen ist seit kurzem auch ein kleiner Teich im Hildesheimer Wald. Der sieht neuerdings nicht mehr aus wie ein stinkordinärer Tümpel in Niedersachsen: Das Wasser ist purpurfarben. Das sieht ungewöhnlich, sogar schön aus – und das hat natürlich seinen Haken. So ganz genau könne man es wohl nicht sagen, was der Grund für die Verwandlung des Teichs ist. Sehr wahrscheinlich spielen aber auch diesmal Bakterien eine große Rolle. Das befindet jedenfalls der niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, in der knackigen Kurzform: NLWKN.

Purpurbakterien geben dem Teich wohl seine Farbe

Der will Purpurbakterien als Ursache ausgemacht haben, die den Schwefelwasserstoff nutzen, um Photosynthese zu betreiben. Dabei entsteht ein Farbstoff (Carotinoid) – und fertig ist der farbige Teich. Das mit dem Schwefel und den Bakterien hört sich hingegen nicht nur nicht gerade appetitlich an, sondern ist wohl auch nicht gerade gesundheitsfördernd. Die Experten raten vehement davon ab, das Wasser zu betreten. Auch dieser Schönheit sollte man also wohl besser nicht zu nahe kommen.

