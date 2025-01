In der Nacht auf Dienstag ist der Wolfsmond zu sehen

Wer am vergangenen Wochenende oder auch am frühen Montagmorgen in den Himmel blickte, sah bereits, dass bald der erste Vollmond des Jahres 2025 bevorsteht. Ein fast runder, rötlich-gelber Mond hing tief über dem Horizont. Mit jedem Tag nimmer er weiter zu. Bald wird ein besonderes Naturschauspiel zu sehen sein.

Icon Vergrößern Bereits am Montagmorgen war in Dresden ein fast vollkommener untergehender Mond zu sehen. Foto: Robert Michael, dpa Icon Schließen Schließen Bereits am Montagmorgen war in Dresden ein fast vollkommener untergehender Mond zu sehen. Foto: Robert Michael, dpa

Wann ist Vollmond im Januar 2025?

Der erste Vollmond in neuen Jahr lässt sich in der Nacht zum Dienstag, 14. Januar, beobachten. Exakt um 23.27 Uhr erreicht der Mond seinen Höhepunkt und ist im Sternbild „Zwillinge“ sichtbar, berichtet das Portal wetter.de. Er gilt als etwas Besonderes. Wenn keine Wolken am Himmel sind, wird in der kommenden Nacht der sogenannte Wolfsmond zu sehen sein, berichtet der Wetterdienst wetteronline.de. So nennt man den ersten Vollmond des Jahres. Wie schon in den vergangenen Tagen ist jedoch damit zu rechnen, kann auch am frühen nächsten Morgen noch ein Blick auf den Vollmond geworfen werden.

Was bedeutet der Name „Wolfsmond“?

Der Name kommt ursprünglich von den Ureinwohnern Nordamerikas, den Algonkin, heißt es bei wetteronline.de. Sie gaben dem Mond den Beinamen „Wolfs Moon“ (dt. Wolfsmond). Die Bezeichnung gehe auf das Heulen hungriger Wolfsrudel zurück, welches in klaren, kalten Winternächten besonders weit zu hören ist.

Im deutschen Sprachraum bezeichnete man den ersten Vollmond früher als „Hartung“. Der Begriff leite sich von Hartman (Hartmond) ab und geht auf den zu dieser Jahreszeit oft hart gefrorenen Boden zurück. Auch die Bezeichnungen „Eismond“ oder „Schneemond“ waren gebräuchlich.

Wie entsteht Vollmond am Himmel?

Bei Vollmond liegen Sonne, Erde und Mond auf einer Linie. Allerdings befinden sich Sonne und Mond auf gegenüberliegenden Seiten. Das bedeutet, dass die von der Erde aus sichtbare Mondseite voll bestrahlt wird. Daher ist der komplette Mond zu sehen.

Ist der Wolfsmond in der kommenden Nacht gut zu sehen?

Mit etwas Glück, könnte der erste Vollmond des Jahres in der Nacht auf Dienstag, 14. Januar, gut zu sehen sein. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet, dass es zu Beginn der Nacht in Bayern meist klaren Himmel gibt. Erst später soll vereinzelt Nebel aufziehen. Aus Norden bilden sich zudem Wolkenfelder. Es empfiehlt sich aber wohl, das Naturschauspiel vom Fenster aus zu beobachten. In der kommenden Nacht soll es äußerst kalt werden, bereits tagsüber berichtet der DWD von Dauerfrost. Nachts sollen Werte um die Minus zwölf Grad oder kälter herrschen.