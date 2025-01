Naturschützer rufen zum Zählen der Wintervögel auf

Der Naturschutzbund Nabu hat wieder zur Zählaktion «Stunde der Wintervögel» aufgerufen. Es solle die höchste Anzahl von Vögeln jeder Art notiert werden, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zu sehen seien, teilten die Naturschützer in Wetzlar mit. Die während der vom 10. bis 12. Januar dauernden Aktion erfassten Zahlen können per Internet oder App übermittelt werden.

«Die dabei gesammelten Daten sind für den Vogelschutz äußerst wertvoll, weil sie Aufschluss über den Zustand der heimischen Vogelwelt in unseren Siedlungen geben. Je mehr Menschen mitmachen, desto genauer wird unser Bild», erklärte der Nabu-Vogelschutzexperte Bernd Petri. In kalten und schneereichen Wintern kommen deutlich mehr Vögel in die Nähe der Menschen und suchen etwa die Futterhäuschen auf. Die Reihe milder Winter führte zuletzt zu einer sinkenden Zahl, da viele Vogelarten auch ohne menschliche Hilfe ausreichend Nahrung fanden.

Icon Vergrößern Der Naturschutzbund Nabu ruft wieder zum Zählen der Vögel auf. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa Icon Schließen Schließen Der Naturschutzbund Nabu ruft wieder zum Zählen der Vögel auf. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa