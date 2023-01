Nawalny in kritischem Zustand – Bundesregierung äußert sich besorgt

Alexej Nawalny soll sich in einem russischen Hochsicherheitsgefängnis in einem kritischen Zustand befinden. Die Bundesregierung ist besorgt.

Alexej Nawalny befindet sich seit einigen Tagen in einem kritischen Zustand. Der Kritiker des Kreml leidet in russischer Haft unter Fieber und schweren Grippe-Symptomen. Laut seiner Aussage wird ihm eine Behandlung verwährt. Einen Zugang zum Krankenhaus erhielt er nicht. Nawalnys Unterstützer glauben daher, dass die russische Führung wolle, dass der 46-Jährige in der Haft stirbt. Nun äußerte sich auch die Bundesregierung besorgt über den Zustand des Oppositionellen.

Zustand von Nawalny kritisch: Bundesregierung in Sorge

"Wir haben mit großer Sorge die Meldungen zum kritischen Gesundheitszustand von Alexej Nawalny vernommen", sagte Vize-Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Freitag. Sie bezog sich dabei auch auf Angaben, wonach "sich durch unmenschliche Haftbedingungen inklusive lange andauernder Isolationshaft sein Zustand stark verschlechtert hat".

Hoffmann forderte medizinische Hilfe und erneuerte in diesem Zuge die Forderung der Bundesregierung, "Nawalny unverzüglich freizulassen". Die Infhaftierung des Oppositionellen zeige, "dass die russische Regierung mit allen Mitteln versucht, Andersdenkende zum Schweigen zu bringen". Die Bundesregierung stuft das Urteil gegen Nawalny als "politisch motiviert" ein.

Nawalny aktuell in kritischem Zustand: Frau Julia Nawalnaja sendet emotionale Nachricht

Nawalny sitzt seit Februar 2021 in Haft, seitdem er von Deutschland aus zurück nach Russland einreiste. In Deutschland hatte sich der Russe von einem Giftanschlag erholt. Im Juni 2022 wurde Nawalny in ein Hochsicherheitsgefängnis in Melechowo verlegt. Die Stadt liegt rund 260 Kilometer nordöstlich von Moskau. Die Umstände der Haft sind in russischen Hochsicherheitsgefängnissen allgemein schlecht. Immer wieder kam außerdem der Verdacht auf, dass Nawalny einer Sonderbehandlung unterzogen wird, die ihm noch weniger Rechte einräumt.

Am Mittwoch hatte nun Nawalnys Frau Julia Nawalnaja erklärt, dass ihr Mann seit mehr als einer Woche Fieber habe. "Sie behandeln ihn nicht und verschlechtern die Haftbedingungen absichtlich", schrieb sie bei Instagram. Nawalnaja wandte sich in ihrem Post auch an die Leitung der Strafkolonie: "Seid ihr überhaupt Menschen? Wenn ihr von der Arbeit kommt, erwarten euch doch zu Hause wohl Eltern, Kinder. Was geht in euren Köpfen vor, wie lebt ihr, wenn ihr euch darüber freut, dass ihr absichtlich einen Menschen habt erkranken lassen, dass ihr ihn nicht pflegt und ihm keine Medikamente gebt?"